Trump advierte a la UE y a Canadá si deciden "unirse" para perjudicar a EE.UU: "Se impondrán aranceles mucho mayores"

Donald Trump avisa a Canadá y la Unión Europea de que si se "unen" para perjudicar económicamente a Estados Unidos, les impondrá aranceles aún mayores de lo previsto. El presidente estadounidense va a aplicar aranceles del 25% a todos los coches que no se fabriquen en EE.UU. a partir del 2 de abril, dentro de una semana. "Entrará en efecto el 2 de abril y empezaremos a recaudar el 3 de abril", afirma Trump.

Esta medida afectará sobre todo a México, Canadá y a la Unión Europea. "Si la Unión Europea colabora con Canadá para perjudicar económicamente a EEUU, se impondrán a ambos aranceles a gran escala, mucho mayores que los previstos actualmente, ¡para proteger al mejor amigo que cada uno de esos dos países ha tenido jamás!", advierte en su plataforma Truth Social.

La Casa Blanca señala que el arancel afectará a "vehículos de pasajeros importados (turismo, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga) y camionetas ligeras", y también a algunas piezas necesarias para la fabricación de automóviles: motores, transmisiones, piezas del tren motriz y componentes eléctricos.

Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca el 20 de enero, ha implementado una política arancelaria para lo que él considera "corregir déficits comerciales injustos" para Washington.

La UE reacciona a la imposición de aranceles

La Unión Europea sigue adelante con la lista de productos estadounidenses que gravará a partir de mediados de abril como represalia a los aranceles de Trump. Se trataría de un paquete de medidas por valor de hasta 26.000 millones de euros con el que Bruselas intentará lograr el "máximo impacto" en la economía norteamericana con el menor impacto en los intereses europeos.

"No se trata de si estamos sorprendidos o no, sino de si estamos preparados o no, y la respuesta es que sí, estamos preparados", ha afirmado el portavoz del comisario de Comercio, Maros Sefcovic. "Lo que vamos a hacer ahora es prepararnos para una respuesta proporcionada, firme, bien calibrada y oportuna ante cualquier medida futura anunciada por Estados Unidos", ha añadido.

El plan inicial de la UE era activar un primer paquete de aranceles por valor de 8.000 millones de euros desde el 1 de abril y una segunda lista, con un impacto potencial de 18.000 millones, el 13 de abril. Pero Bruselas ahora prefiere esperar a mitad de mes para poner en marcha los dos planes a la vez por razones "técnicas" y tener unas semanas de margen para la negociación. De este modo, buscará "soluciones negociadas", según avanza la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Evaluaremos este anuncio, junto con otras medidas que Estados Unidos prevé implementar en los próximos días", dijo. Además asegura que tratará de proteger los "intereses económicos" de los Veintisiete

"Como importante potencia comercial y una sólida comunidad de 27 Estados miembros, protegeremos conjuntamente a nuestros trabajadores, empresas y consumidores en toda la Unión Europea", afirmó la presidenta de la Comisión Europea. "La industria automotriz impulsa la innovación, la competitividad y la creación de empleo de alta calidad, gracias a cadenas de suministro profundamente integradas a ambos lados del Atlántico", explicó Von der Leyen.

Sheinbaum: "Todavía hay especio de negociación"

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, asegura que todavía hay "espacio de negociación" tras el anuncio de Trump de imponer aranceles. "Yo he estado manifestando varias veces que nosotros vamos a dar una respuesta integral a lo que se anunció de acero y aluminio, lo que se anuncia hoy de automóviles y lo que van a anunciar el 2 de abril, posterior al 2 de abril, porque no queremos dar una respuesta a cada tema", asegura.

Fabricantes de coches

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) está "profundamente" preocupada por el anuncio del presidente estadounidense. "Instamos al presidente Trump a considerar el impacto negativo de los aranceles no sólo en los fabricantes de automóviles mundiales, sino también en la fabricación nacional de Estados Unidos", ha indicado la directora de ACEA, Sigrid de Vries, en un comunicado en el que pide "entablar un diálogo" para lograr una solución "inmediata".

Consideran que estos aranceles recién anunciados por Donald Trump serán una "penalización que los consumidores estadounidenses probablemente pagarán", pero también pesarán sobre los fabricantes en Estados Unidos que producen para el mercado de exportación por las tasas a las piezas que necesitan traer del exterior.

Según los datos ofrecidos por los constructores europeos, sus plantas exportan entre el 50% y el 60% de los vehículos que fabrican en Estados Unidos, lo que supone "una importante contribución positiva a la balanza comercial estadounidense".

