Samarás: "Queremos la renegociación del plan de rescate"

El líder de Nueva Democracia (ND) y vencedor de las elecciones griegas, Andonis Samarás, aseguró este lunes que su eventual gobierno respeta los pactos con la UE pero que buscará la "renegociación" de los términos de las medidas de austeridad a cambio de las ayudas internacionales.



"Ayer dije que Grecia respeta su firma. Al mismo tiempo queremos la renegociación del plan de rescate", manifestó el político conservador en una rueda de prensa en Atenas.



Para ello, consideró "necesaria" la formación de un gobierno de "salvación nacional con la participación del máximo número posible de partidos".



ND obtuvo algo más del 29 % de los votos en los comicios de ayer, lo que significa que recibirá 129 escaños de los 300 con que cuenta el parlamento heleno, por lo que necesita del apoyo de alguna otra formación, probablemente los socialdemócratas del Pasok, que lograron 33 escaños.



Tras la primera reunión exploratoria para formar gobierno, con los izquierdistas de Syriza (que lograron el 26,9 % de los votos y 71 escaños), Samarás constató su fracaso aunque aseguró que continuará con sus "esfuerzos" para pactar un Ejecutivo.



Eso sí, el líder de Syriza, Alexis Tsipras, aseguró que en caso de renegociación del memorándum de medidas de austeridad, tal y como prometió Samarás antes de las elecciones, Syriza "se mantendrá en contacto permanente" con el líder de ND.



Esta tarde Samarás mantendrá una reunión con el líder del Pasok, Evangelos Venizelos.