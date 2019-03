Rescatan en Perú a dos españoles que cayeron a un precipicio

El suceso tuvo lugar el pasado domingo, cuando la caravana electoral del partido Perú Libre se trasladaba para un mitin político hacia Chanchamayo, en un departamento selvático del norte del país, según relató Caleb Carhuavilca Quispe, representante de dicha formación.

A la entrada del poblado de San Ramón, observaron que un vehículo todoterreno había caído por una quebrada de unos 20 metros hasta el río, y sus ocupantes intentaban salir por el parabrisas. Varios integrantes del partido político -que prepara las elecciones regionales y municipales del próximo domingo- bajaron por el precipicio y sacaron a los cuatro pasajeros del vehículo, que sólo presentaban golpes y contusiones. "Pudieron haber muerto por las rocas del precipicio, o también morir ahogados, pero les salvó el que llevaran puestos los cinturones de seguridad", explicó Carhuavilca.

Como medida de precaución, los militantes del partido trasladaron a los accidentados a un centro de salud, pero no tuvieron que ser ingresados y, dos días después, acudieron a la vecina Huancayo a agradecer a Vladimir Cerrón, candidato del partido a la Presidencia Regional de Junín y presente en la caravana, su intervención en el salvamento. El testigo no supo precisar qué estaban haciendo los españoles en esa región peruana, pues "estaban tan asustados por lo sucedido que no podían ni hablar".