Reciben miles de llamadas para ayudar a encontrar a los padres de la niña aparecida en un poblado gitano

La policía y la ONG griega "La sonrisa del niño" han recibido miles de llamadas telefónicas de todo el mundo de ciudadanos dispuestos a colaborar en la búsqueda de los padres genéticos de la niña de unos cuatro años aparecida este jueves en un campamento gitano en la localidad de Fársala (centro del país).

Según informó la citada ONG, que ha asumido la custodia provisional de la menor, tan solo en la jornada de este sábado y después de que la policía solicitara la cooperación de Interpol, se han recibido más de 5.000 llamadas, aunque por ahora no hay pistas concretas sobre los padres.

Muchas personas llamaron a la línea de teléfono europea para niños desaparecidos (116 000) o se pusieron en contacto con la citada ONG en el número +30 210 76 09 550 o enviando un correo electrónico a 116000@hamogelo.gr.

La ONG "The Smile of the Child" señaló que muchos ciudadanos expresaron interés por el estado de la niña, bautizada por los medios británicos como "María" y para averiguar más detalles que puedan ayudar a dar con la pista de los padres.

La niña fue hallada en un campamento gitano el pasado jueves en una casa en la que se descubrieron varias armas y además había otros tres niños. La pareja que se hizo pasar por sus padres, un hombre de 40 años y una mujer de 39, fueron conducidos a la comisaría, donde incurrieron en una serie de contradicciones que hizo sospechar a la policía.

El hecho además de que la niña presentara rasgos nórdicos -pelo rubio y ojos verdes- y las declaraciones de la citada pareja llevó a la policía a ordenar una prueba de ADN de ambos, que demostró que no eran los padres genéticos.

Las investigaciones descubrieron muchas irregularidades

En las investigaciones posteriores se descubrió que en 1993, un plazo de tan solo cinco meses, el hombre registró a cinco niños más como propios, y entre octubre de 1994 y febrero de 1995 a otros tres más, y que la mujer figura como madre de otros cuatro hijos.

Todo esto ha hecho sospechar a la Policía que podría tratarse de una red de tráfico infantil. Ambos están detenidos acusados de secuestro de menores y posesión de documentación falsa.

Según indicó un portavoz policial, la niña apenas habla un poco de romaní y su aspecto podría apuntar a una procedencia "búlgara" o "de algún país del norte de Europa".

La policía informó de que la investigación continúa en todas las direcciones posibles, en cooperación con las organizaciones internacionales que se ocupan de las desapariciones de menores de edad.

La pareja de detenidos será conducida este lunes ante el juez instructor y la policía tiene previsto publicar fotos de ambos, con la esperanza de que alguien pueda reconocerlos y ayudar a dar con los padres biológicos.

Además de las fotos de "María" distribuidas a través de Interpol, se pueden encontrar una imagen de la niña en la página web de "La sonrisa del niño" (www.hamogelo.gr).