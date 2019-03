Gadafi responde con las armas y llama a sus fieles a aplastar la rebelión

Saif al Islam Gadafi, hijo del líder libio, Muamar Gadafi, ha anunciado este viernes que el Ejército se está empezando a contener en el oeste del país para dar "una oportunidad a las negociaciones" y que espera que "mañana" sábado se alcance un acuerdo de alto el fuego para negociar con los "terroristas".



Durante un encuentro con un grupo de periodistas extranjeros llegados a Trípoli con escolta oficial, el hijo de Gadafi aseguró que en estos momentos hay "problemas" en dos localidades del oeste, Misrata y Zawiya.



"Estamos tratando con terroristas", aseguró. "El Ejército ha decidido no atacar a los terroristas y dar una oportunidad a las negociaciones", prosiguió. "Esperamos poder hacerlo pacíficamente y poder hacerlo mañana", agregó.

Gadafi: "Quien no me quiere, no merece vivir"

El líder libio, Muamar el Gadafi, ha vuelto a dirigirse a la nación, esta vez desde la misma Plaza Verde: "Llamo a todos a la defensa de libia", ha pedido. "Mirad Europa, mirad EE UU cómo es el pueblo libio, este es el pueblo libio". Ha convocado a sus simpatizantes a aplastar cualquier intento de derrocarle, tal y como "resistió el pueblo libio" a la colonización italiana y a los bombardeos estadounidenses.

"Preparémonos para defender Libia, preparémonos para defender el petróleo. Nosotros podemos derrotarlos con el pueblo armado", afirmó Gadafi en un discurso que dirigió desde un muro de la Plaza Verde de la capital libia, según imágenes difundidas por la televisión estatal.

Mientras, en la capital, al menos cinco personas han muerto después de que las fuerzas de seguridad leales al dirigente libio hayan abierto fuego contra los manifestantes antigubernamentales en el distrito de Janzour, en el oeste de Trípoli, según un residente.

Según este residente, que pidió no ser identificado, los detractores de Gadafi están gritando eslóganes contra el líder libio también en el distrito de Fashloum, en el este de la capital.

Localidades libias "liberadas"

Decenas de miles de personas se manifestaron hoy en Bengasi, la segunda ciudad de Libia, para pedir la caída del líder libio Muamar el Gadafi, que un día más ha vuelto a amenazar con usar más violencia para combatir los intentos de derrocarle. Al grito de "Libia libre" o "la sangre de los mártires no será en vano" los participantes en la concentración que tuvo lugar en la plaza de los Juzgados, a orillas del Mediterráneo insistieron en que no abandonarán su lucha hasta liberar Trípoli.

En los edificios de los juzgados regionales, que dan nombre a esta plaza, los líderes del movimiento opositor han organizado su sede de "gobierno temporal". Asimismo, en la antigua comisaría de policía, que fue totalmente quemada por los manifestantes, se ha instalado el comité de información que hoy publicó por tercer día consecutivo el periódico de la revolución bajo el título "Libia, la revolución del 17 de febrero", en referencia al día que comenzaron las protestas.

La gran mayoría se muestra jubilosa y esperanzada de que pronto Trípoli caiga bajo control de los manifestantes. Junto a los civiles, por las calles de la ciudad circulaban coches del Ejército adornados con banderas libias tricolores y con sus ocupantes militares mostrando su apoyo a las demandas de la revuelta popular.

Mientras la manifestación continuaba en la plaza, el comité popular de la revolución anunció la formación de una administración local que busca coordinar acciones con otras "localidades libias liberadas". El anuncio fue hecho por Abdelhafiz Hoga, portavoz de la denominada Coalición Revolucionara del 17 de Febrero, creada para coordinar las distintas comisiones populares creadas en las distintas poblaciones del este del país donde los manifestantes se han impuesto a las autoridades del régimen.

Se trata de la primera entidad administrativa popular que se establece en Libia para sustituir a las autoridades locales que han dejado de funcionar según iban pasando al control de la oposición las distintas localidades del país. Hoga, en un comunicado que leyó ante los periodistas en los edificios de los juzgados de esta ciudad oriental, aseguró que la administración local creada hoy ejercerá sus funciones en Bengasi y en las otras ciudades de la misma provincia que estén bajo su control.

Estará "al servicio de la ciudad de Bengasi para ofrecer las necesidades a sus ciudadanos y permitir el contacto entre esta ciudad y el resto de las localidades libias liberadas, por encima de ellas la capital, Trípoli", agregó. El comité administrativo está compuesto por trece personas, todas ellas hombres, y quedó encabezado, como coordinador general, por Saleh al Gazal. Bengasi fue ocupada por fuerzas de la oposición el pasado 21 de febrero, después de una serie de protestas en las que hubo unos trescientos muertos y miles de heridos, según cálculos de la Cruz Roja. Asimismo, tanto la administración como un gran número de ciudadanos reciben con saludos y palabras de aliento a la prensa extranjera a la que consideran parte del éxito de su revuelta.