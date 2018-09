Una profesora de Estados Unidos, despedida por suspender a varios alumnos

SE HA HECHO VIRAL

Diane Tirado, una profesora de Florida, en Estados Unidos, fue despedida por el director del centro escolar al rechazar la política de calificaciones. La profesora se negó a aplicar la política de 'No ceros' que estableció el centro, una normativa que obliga al profesorado a no poner ceros a los alumnos, aún no llevando los deberes o suspendiendo los exámenes.