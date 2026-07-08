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JAPÓN

La Policía investiga a una mujer acusada de coserle los labios a su compañera de piso en Japón

La víctima pudo escapar y, al tener los labios cosidos, mostró un papel con la palabra "ayudadme" en una tienda cercana al apartamento.

Varios agentes de policía en Japón

Varios agentes de policía en Japón Archivo

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Anna Martín
Publicado:

Una mujer de 49 años ha sido detenida este lunes en la localidad de Koga, en la prefectura de Ibaraki (este de Japón), al ser sospechosa de haber agredido a finales de junio a su compañera de piso, de 42 años. La acusada está siendo investigada por la policía de Japón por presuntamente coser los labios de la mujer que convivía con ella.

La víctima, que no podía hablar, pudo lograr escapar de la vivienda en la que vivían ambas al día siguiente de la presunta agresión. La mujer aprovechó que su compañera, ya detenida, no estaba en casa para correr hacia a una tienda cercana para pedir ayuda.

"Ayudadme" en un papel

Según informó este miércoles la cadena pública de televisión japonesa NHK, cuando llegó al negocio mostró un papel con la palabra "ayudadme" para recibir asistencia.

Ante las autoridades, la víctima expresó el miedo que sentía hacia la sospechosa, el mismo que admitió que no la dejó escapar de inmediato.

La Policía ahora investiga los detalles del suceso y la relación entre ambas mujeres, que vivían juntas desde abril de 2025.

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