Trump anuncia el final del alto el fuego en Irán y provoca un desplome súbito en los mercados: el Ibex baja más del 2% y el petróleo se dispara un 6%

Los mercados financieros vivieron este martes una jornada de fuertes turbulencias después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el fin del alto el fuego con Irán, una decisión que reavivó el temor a una escalada del conflicto en Oriente Próximo y desencadenó una oleada de ventas en las principales bolsas internacionales.

La incertidumbre geopolítica golpeó con especial intensidad a los mercados europeos. El Ibex 35 llegó a ceder más de un 2,3%, firmando una de sus peores sesiones de las últimas semanas, mientras el resto de plazas del continente también registraban importantes descensos. La reacción fue acompañada por un fuerte repunte del precio del petróleo Brent, que se disparó más de un 6% al intensificarse el riesgo sobre el suministro energético mundial.

El cambio de escenario supone un brusco giro respecto al clima de optimismo que había predominado en los mercados durante las últimas semanas gracias a la tregua entre Washington y Teherán. Ese alto el fuego había contribuido a reducir la tensión sobre el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores del comercio mundial de crudo, favoreciendo la caída de los precios de la energía y el avance de las bolsas internacionales.

Sin embargo, el anuncio de Trump devolvió el riesgo geopolítico al primer plano. Los inversores buscaron refugio ante la posibilidad de una prolongación del conflicto, mientras aumentaban las dudas sobre el impacto que un petróleo más caro podría tener sobre la inflación y las futuras decisiones de los bancos centrales.

La bolsa asiática, también afectada

La volatilidad también se extendió a los mercados asiáticos. La bolsa de Seúl sufrió uno de los mayores castigos de la jornada, arrastrada además por las fuertes caídas de Samsung, mientras el Nikkei japonés también cerró en negativo. En el mercado de deuda aumentó la presión sobre los bonos soberanos, reflejo de un escenario de mayor incertidumbre económica.

Los analistas consideran que la evolución de las bolsas seguirá condicionada por el desarrollo del conflicto y por cualquier movimiento diplomático que pueda reducir la tensión. Mientras tanto, los mercados vuelven a situar la geopolítica como uno de los principales factores de riesgo para la economía mundial.

"La toma de beneficios a corto plazo en inversiones con un buen rendimiento a largo plazo, especialmente en el sector de la IA, parece ser una dinámica global", afirmó Sara Perring, directora de ventas de renta variable en efectivo para la región Asia-Pacífico en J.P. Morgan. "Según J.P. Morgan Research, cabe esperar una mayor volatilidad y una continua venta por parte de inversores extranjeros de acciones coreanas a corto plazo".

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