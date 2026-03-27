Un hombre apuñala a una empleada de un Centro Pokémon de Japón y después se suicida

Conmoción en Japón tras el asesinato a una empleada de un Centro Pokémon en Japón. El hombre, que se cortó el cuello delante de las personas allí presentes, apuñaló a la mujer y tras el ataque. La víctima sufrió un paro cardíaco.

Los hechos ocurrieron a las 19:16 de la tarde de ayer en el distrito financiero de Tokio. Una empleada del Centro Pokémon de Ikebukuro fue apuñalada por un hombre y falleció una hora después en el hospital al igual que el hombre.

Ambos tenían 20 años

Informa el medio TV Asahi, que la mujer tenía la misma edad que el agresor, 20 años, la mujer trabajaba en ese Centro Pokémon y el hombre portaba dos cuchillos de gran tamaño.

Las autoridades están investigando los hechos, por lo que todavía no han revelado los posibles motivos que indujeron al hombre al asesinato y posterior suicidio.

Un Centro Pokémon repleto

El asesinato ocurre en plena temporada de vacaciones de primavera, con un Centro Pokémon repleto de niños y familias. El hombre se cortó el cuello delante de todas las personas que estaban comprando.

En redes sociales se ha filtrado un vídeo en el que se observa a los empleados del Centro Pokémon pidiendo ayuda y corriendo. Todo apunta a que unos hechos tan terribles como estos llevarán a que se mejoren los sistemas de seguridad de las tiendas, ya que el hombre consiguió colar dos cuchillos al interior del local.

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