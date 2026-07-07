Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

reino unido

Nigel Farage anuncia su dimisión y niega las acusaciones :"No he utilizado dinero público de mala manera"

El político británico de 62 años buscará ser primer ministro en las elecciones generales del 2029.

Nigel Farage

Nigel Farage, tras votar Getty

Publicidad

Pepe Ribas
Publicado:

Nigel Farage, líder del partido populista de derechas británico 'Reform UK', ha anunciado este martes su renuncia como diputado. "Hoy dimito como diputado por Clacton on Sea (sureste de Inglaterra), forzando por tanto una elección parcial", ha dicho en rueda de prensa el político de 62 años. Tras las últimas informaciones que sugieren que incurrió en una infracción de las normas de la Cámara al no declarar ante el Parlamento donaciones recibidas del aristócrata británico George Cottrell, el cual fue condenado en Estados Unidos se muestra confiado de su inocencia: "No he hecho nada malo. No he infringido la ley de ninguna forma. No he utilizado dinero público de mala manera".

La oposición, muy crítica

El primer ministro británico, Keir Starmer, quien hace pocas semanas también presentó su dimisión, ha declarado que la decisión de Nigel de buscar la reelección en unas nuevas elecciones es solo una maniobra desesperada porque "está metido hasta el cuello en un asunto de corrupción". Por el mismo asunto relacionado con la convocatoria de comicios de Farage, el líder del Partido Conservador , Kemi Badenoch, afirmó que el político de 62 años había actuado "motivado por el ego" y opinó que los votantes de 'Clacton on Sea' verán con malos ojos que su diputado les haga perder tiempo por "una rabieta".

El objetivo, ser primer ministro en 2029

Farage, que lidera las encuestas de intención de voto para ser primer ministro británico de cara a las próximas elecciones generales de 2029, buscará poner a prueba el apoyo de sus votantes tras los escándalos que han surgido y hasta que punto le pasan factura en sus aspiraciones presidencialistas. "Si gano, ganáis vosotros; pero si pierdo, ganan ellos y nosotros, con los dos partidos tradicionales (el Laborista y el Conservador), nunca conseguiremos el cambio fundamental que necesitamos para arreglar las fracturas del Reino Unido", agregó.

Un coartada difícil de creer

Las acusaciones contra el político británico podrían tener un fundamento, ya que según el diario 'The Sunday Times', Cottrell que cumplió condena en USA por fraude electrónico tras declararse culpable en 2017, habría sido el apoyo financiero y en especie de Farage durante el año previo a su elección como diputado el 4 de julio de 2024. El apoyo proporcionado por el aristócrata británico incluyó la contratación, pago de personal de seguridad y gestión de sus redes sociales, así como permitirle utilizar un edificio de cinco plantas ubicado cerca del Palacio de Buckingham que Cottrell tenía alquilado.

No es la primera vez

Antes de esta posible relación comercial provechosa con el aristócrata británico, Farage ya afrontaba otra investigación parlamentaria tras no informar a la Cámara sobre un "regalo" de 5 millones de libras (5,8 millones de euros) de parte del magnate de las criptomonedas Christopher Harborne previo a ser elegido diputado. Las normas electorales británicas obligan a los diputados a declarar determinados donativos y beneficios relacionados con su actividad política, incluidos los recibidos en los doce meses anteriores a su elección. En concreto, deben registrar los regalos superiores a 300 libras percibidos durante ese periodo, salvo cuando esos presentes "no pudieran razonablemente considerarse" vinculados a su actividad política. Con la dimisión de Farage como parlamentario, los procesos de investigación quedan suspendidos hasta conocer el resultado de las elecciones y se retomarían en caso de ser reelegido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El increíble trabajo de un dron con cámara térmica que ha permitido detener a varios ladrones en Molina de Segura

Escondidos en los tejados.

Publicidad

Mundo

Nigel Farage

Nigel Farage anuncia su dimisión y niega las acusaciones :"No he utilizado dinero público de mala manera"

La influencer DreamDoll Bri en una publicación de su perfil de Instagram

Muere la influencer de 21 años DreamDoll Bri, posible víctima de un tiroteo en Florida

Anastasia Berezovska la mujer ucraniana asesinada

Encuentran sin vida el cuerpo de la mujer acusada de atentar en Mónaco contra el oligarca ucraniano Vadim Ermoláev

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo
Trump OTAN

Trump vuelve a cargar contra sus aliados europeos tras no apoyarlo en Irán

Marine Le Pen en los juzgados de apelación
Francia

El tribunal rebaja la pena a Marine Le Pen y podrá ser candidata con un brazalete electrónico

Ayoub Bn Nsns recogiendo el cadáver de un perro callejero.
Redes sociales

Condenado un youtuber por publicar un video cocinando y comiéndose a un perro callejero

Conocido por el seudónimo de "Bn Nsns", Ayoub Bn Nsns ha sido condenado por el polémico vídeo que publicó en su canal de YouTube a finales de mayo, en el que cocinaba a un perro callejero y luego se lo comía.

Cuba afronta su momento más crítico bajo la presión de Estados Unidos
Cuba

Cuba comienza a recuperar el suministro eléctrico tras un nuevo colapso de la red

La Unión Eléctrica prioriza el suministro a hospitales y servicios esenciales, aunque La Habana apenas recupera el 1% de la demanda. En paralelo, el nieto de Raúl Castro se ofrece a negociar con Donald Trump sobre el futuro de la isla.

Explosiones

Varias explosiones agitan Damasco cerca del hotel donde se aloja Macron en su viaje a Siria

Exteriores eleva a 29 los españoles muertos en los terremotos de Venezuela / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ / EUROPA PRESS

Venezuela entierra a más de 150 víctimas sin identificar mientras avanza la ayuda internacional

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares

Hoy llega a España un nuevo vuelo con 59 repatriados españoles desde Venezuela

Publicidad