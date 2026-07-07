Nigel Farage anuncia su dimisión y niega las acusaciones :"No he utilizado dinero público de mala manera"

Nigel Farage, líder del partido populista de derechas británico 'Reform UK', ha anunciado este martes su renuncia como diputado. "Hoy dimito como diputado por Clacton on Sea (sureste de Inglaterra), forzando por tanto una elección parcial", ha dicho en rueda de prensa el político de 62 años. Tras las últimas informaciones que sugieren que incurrió en una infracción de las normas de la Cámara al no declarar ante el Parlamento donaciones recibidas del aristócrata británico George Cottrell, el cual fue condenado en Estados Unidos se muestra confiado de su inocencia: "No he hecho nada malo. No he infringido la ley de ninguna forma. No he utilizado dinero público de mala manera".

La oposición, muy crítica

El primer ministro británico, Keir Starmer, quien hace pocas semanas también presentó su dimisión, ha declarado que la decisión de Nigel de buscar la reelección en unas nuevas elecciones es solo una maniobra desesperada porque "está metido hasta el cuello en un asunto de corrupción". Por el mismo asunto relacionado con la convocatoria de comicios de Farage, el líder del Partido Conservador , Kemi Badenoch, afirmó que el político de 62 años había actuado "motivado por el ego" y opinó que los votantes de 'Clacton on Sea' verán con malos ojos que su diputado les haga perder tiempo por "una rabieta".

El objetivo, ser primer ministro en 2029

Farage, que lidera las encuestas de intención de voto para ser primer ministro británico de cara a las próximas elecciones generales de 2029, buscará poner a prueba el apoyo de sus votantes tras los escándalos que han surgido y hasta que punto le pasan factura en sus aspiraciones presidencialistas. "Si gano, ganáis vosotros; pero si pierdo, ganan ellos y nosotros, con los dos partidos tradicionales (el Laborista y el Conservador), nunca conseguiremos el cambio fundamental que necesitamos para arreglar las fracturas del Reino Unido", agregó.

Un coartada difícil de creer

Las acusaciones contra el político británico podrían tener un fundamento, ya que según el diario 'The Sunday Times', Cottrell que cumplió condena en USA por fraude electrónico tras declararse culpable en 2017, habría sido el apoyo financiero y en especie de Farage durante el año previo a su elección como diputado el 4 de julio de 2024. El apoyo proporcionado por el aristócrata británico incluyó la contratación, pago de personal de seguridad y gestión de sus redes sociales, así como permitirle utilizar un edificio de cinco plantas ubicado cerca del Palacio de Buckingham que Cottrell tenía alquilado.

No es la primera vez

Antes de esta posible relación comercial provechosa con el aristócrata británico, Farage ya afrontaba otra investigación parlamentaria tras no informar a la Cámara sobre un "regalo" de 5 millones de libras (5,8 millones de euros) de parte del magnate de las criptomonedas Christopher Harborne previo a ser elegido diputado. Las normas electorales británicas obligan a los diputados a declarar determinados donativos y beneficios relacionados con su actividad política, incluidos los recibidos en los doce meses anteriores a su elección. En concreto, deben registrar los regalos superiores a 300 libras percibidos durante ese periodo, salvo cuando esos presentes "no pudieran razonablemente considerarse" vinculados a su actividad política. Con la dimisión de Farage como parlamentario, los procesos de investigación quedan suspendidos hasta conocer el resultado de las elecciones y se retomarían en caso de ser reelegido.

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