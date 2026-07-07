El príncipe Harry pierde su demanda contra el 'Daily Mail': "Se trata de un encubrimiento total y evidente"

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha desestimado la demanda del príncipe Harry junto a otros seis famosos, como Elton John, contra el periódico 'Daily Mail' al establecer que no ha se han demostrado las acusaciones de que el obtuviera información privada por medios ilícitos. El hijo menor del rey Carlos III y de la difunta princesa Diana ha mostrado su descontento con la decisión del tribunal: "Acudimos a los tribunales buscando justicia y que se rindieran cuentas, pero no hemos recibido ninguna de las dos", agregó.

El príncipe Harry no asume la derrota

El duque de Sussex ha mostrado su descontento con la decisión de la justicia y ha considerado exageradas las medidas tomadas por el tribunal: "Se trata de un encubrimiento total y evidente, aunque lamentablemente no del todo esperado. Sin embargo, las medidas extremas que ha tomado el tribunal para exonerar al 'Daily Mail' son tan escandalosas como totalmente injustificadas".

El juez considera lícitos los artículos

El juez encargado del caso, Matthew Nicklin, aceptó en su decisión final los argumentos presentados por el grupo editorial 'Associated Newspapers Limited' (ANL) editora del 'Daily Mail' y el 'Mail on Sunday'.La entidad mantuvo que los artículos cuestionados se elaboraron a través de fuentes legítimas de periodistas, incluyendo a miembros del entorno cercano de los afectados.

Una demanda con nombres muy conocidos

Enrique, que encabezaba la demanda junto con Lawrence, Elton John, las actrices Liz Hurley y Sadie Frost y el exdiputado liberaldemócrata Simon Hughes, acusaron a la ANL de conseguir información personal de forma ilegal entre el año 1993 y 2018 por medio de interceptación de mensajes de buzón de voz, escuchas telefónicas, acceso mediante engaño a registros confidenciales como datos médicos y la contratación de investigadores privados.

La compañía apela a la libertad de prensa

La reacción de la compañía propiedad del diario implicado no se ha hecho esperar y ha reaccionado muy positivamente al fallo emitido por el tribunal señalando que:"supone una victoria rotunda para el Daily Mail y sus periodistas, así como para la libertad de prensa en general".

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