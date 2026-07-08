Los dos ramos de flores para Sánchez, la puerta del coche por la que no sale nadie y otras anécdotas de la cumbre de la OTAN

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Las anécdotas que nos deja por ahora la cumbre de la OTAN en Ankara | Antena 3 Noticias

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La cumbre de la OTAN reúne a los principales líderes aliados, aunque nuevamente, todas las miradas se dirigen a Donald Trump, presidente de Estados Unidos. En la ya tradicional foto de familia ha compartido espacio con dirigentes con los que mantiene diferencias políticas, en un ambiente marcado por gestos de cordialidad frente a las cámaras, y por la incertidumbre de conocer cómo avanzará la relación entre la primera superpotencia mundial y sus socios europeos, sobre todo en lo que respecta al tema del gasto militar.

La Alianza tiene prevista una agenda muy calculada, al mismo tiempo que breve. Todo se concentra en una única función: evitar tensiones y mantener unión. El principal compromiso de esta cumbre, que finaliza hoy, consiste en reforzar el gasto en defensa y acelerar los planes de rearme. Estas exigencias fueron planteadas hace años en Washington, y hoy los aliados tratarán de demostrar que Europa efectivamente está incrementando su inversión militar. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, insiste en la necesidad de mantener la cohesión y reforzar la capacidad de disuasión de la organización ante un contexto internacional ya de por sí inestable.

Los líderes internacionales aterrizaron en Ankara con un recibimiento protocolario idéntico: un ramo de flores al bajar del avión. Y, precisamente estos ramos se han convertido en protagonistas por lo ocurrido con la llegada de Pedro Sánchez. Se desconoce si por un despiste de protocolo o un fallo de comunicación cuando Sánchez bajó la escalerilla del avión y en esa recepción había dos ramos de flores. Uno para el jefe del ejecutivo y el otro, presuntamente, previsto para su esposa que no ha podido acompañarle porque el juez no ha autorizado dicho viaje. También se vivió otro momento curioso cuando al llegar Sánchez al Palacio Presidencial los miembros de seguridad abren ambas puertas del coche, pero cierran una al comprobar que el líder español llega solo.

La excepción en estas recibidas fue la de Donald Trump, que llegó en su nuevo avión, un regalo de Catar, y fue recibido personalmente por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Ambos exhibieron una gran sintonía, con gestos de cercanía y elogios mutuos.

Trump destacó además la modernidad del aeropuerto y de las calles de la capital turca. Mientras tanto, en el exterior se registraron protestas contra la OTAN y Estados Unidos, con algunos enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Antes de la cena de gala, Erdogan y su esposa saludaron a los líderes y sus acompañantes. En la foto de familia, Trump permaneció junto al mandatario turco, mientras crece la expectación por sus encuentros con Pedro Sánchez y Giorgia Meloni.

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