Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo: Delcy Rodríguez anuncia la creación de una UME para situaciones de emergencia

Cuando se cumplen doce días de los terremotos que sacudieron Venezuela las cifras siguen creciendo y las réplicas no cesan. Según el último balance ofrecido por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, el número de muertos se ha elevado a los 3.342, mientras que los heridos se elevaron a 16.740. En este reporte no se ha ofrecido información sobre la cifra de desaparecidos.

El ministerio de Exteriores de España ha actualizado a 35 los ciudadanos españoles fallecidos mientras que otros 140 siguen desaparecidos y 11 fueron localizados bajo los escombros.

En el país se siguen celebrando vigilias en homenaje a los fallecidos. En las pasadas horas se han producido dos vigilias, una en Caracas y otra en Maracaibo. En la capital, estudiantes, activistas, familiares de presos políticos y otras personas se reunieron en una plaza de la Universidad Central de Venezuela mientras que en la otra ubicación hubo dos actos, uno en una iglesia y otro en una zona que se ha convertido en uno de los centros de acopio más importantes de esa región fronteriza con Zulia.

Después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado 995 réplicas, según la información que ha proporcionado el Gobierno. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó en las últimas 24 horas más de una decena de sismos, con magnitudes comprendidas entre 3,2 y 2,5.

La presidenta encargada ha avanzado en las últimas horas la creación de una UME. Se tratará de una unidad militar especial para atender situaciones de emergencia ante desastres. "He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender emergencias ante desastres de esta naturaleza".