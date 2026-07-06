Terremotos Venezuela
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo: Delcy Rodríguez anuncia la creación de una UME para situaciones de emergencia
Sigue en directo online la última hora de los terremotos de Venezuela, cuando ya se cumplen 12 días desde que el suelo rugió con fuerza y tras los que se han registrado casi mil réplicas.
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Cuando se cumplen doce días de los terremotos que sacudieron Venezuela las cifras siguen creciendo y las réplicas no cesan. Según el último balance ofrecido por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, el número de muertos se ha elevado a los 3.342, mientras que los heridos se elevaron a 16.740. En este reporte no se ha ofrecido información sobre la cifra de desaparecidos.
El ministerio de Exteriores de España ha actualizado a 35 los ciudadanos españoles fallecidos mientras que otros 140 siguen desaparecidos y 11 fueron localizados bajo los escombros.
En el país se siguen celebrando vigilias en homenaje a los fallecidos. En las pasadas horas se han producido dos vigilias, una en Caracas y otra en Maracaibo. En la capital, estudiantes, activistas, familiares de presos políticos y otras personas se reunieron en una plaza de la Universidad Central de Venezuela mientras que en la otra ubicación hubo dos actos, uno en una iglesia y otro en una zona que se ha convertido en uno de los centros de acopio más importantes de esa región fronteriza con Zulia.
Después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado 995 réplicas, según la información que ha proporcionado el Gobierno. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó en las últimas 24 horas más de una decena de sismos, con magnitudes comprendidas entre 3,2 y 2,5.
La presidenta encargada ha avanzado en las últimas horas la creación de una UME. Se tratará de una unidad militar especial para atender situaciones de emergencia ante desastres. "He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender emergencias ante desastres de esta naturaleza".
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | Trino Alexander Pabón Castellanos, al frente de la nueva unidad
Trino Alexander Pabón Castellanos estará al frente de la nueva unidad bautizada con el nombre de 'Gran Mariscal de Ayacucho Antonio Jóse de Sucre'. Además, ha avanzado que "en las próximas horas" serán condecorados "todos los rescatistas venezolanos", así como "todos los hombres y mujeres" del sistema de protección civil y voluntarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuya labor ha querido poner en valor especialmente.
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | Venezuela creará una UME
Delcy Rodríguez ha anunciado la creación de una unidad militar especial para atender situaciones de emergencia. "He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender emergencias ante desastres de esta naturaleza".
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | Vigilias por los fallecidos en los terremotos
Cientos de personas en dos ciudades de Venezuela rindieron homenaje este domingo en vigilias a los fallecidos. En Caracas, estudiantes, activistas, familiares de presos políticos y otras personas se reunieron en una plaza de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, para orar por los fallecidos y encender unas velas en su honor. En el suelo trazaron el mapa del país con velas y en el medio extendieron una gran bandera venezolana, mientras algunos sostenían carteles con mensajes en los que se leía: "Una luz por quienes siguen siendo buscados" y por aquellos que "lo perdieron todo". Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste), hubo dos vigilias: en una iglesia y en una zona que se ha convertido en uno de los centros de acopio más importantes de esa región fronteriza con Zulia.
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | Delcy Rodríguez cambia a su ministro de Transportes
En medio de la emergencia por los terremotos, Delcy Rodríguez ha designado al ingeniero civil Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de la chavista Jacqueline Faría. La cartera de Transporte se ha encargado en los últimos días de la inspección de infraestructura vial afectada y de la movilización de maquinaria para trabajos de recuperación y mantenimiento, sobre todo, en la devastada región costera de La Guaira.
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | 995 réplicas desde los dos grandes terremotos
Tras los dos grandes terremotos, Venezuela ha registrado 995 réplicas, según la información que ha proporcionado el Gobierno. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó en las últimas 24 horas más de una decena de sismos, con magnitudes comprendidas entre 3,2 y 2,5.
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | 856 los edificios afectados y 190 los colapsados
El hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados. De acuerdo con los datos oficiales, 86.794 las familias han sido atendidas y se han distribuido 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua. También se encuentran desplegados 29.567 efectivos del Ejército y las fuerzas de seguridad, mientras que habría un total de 27.482 voluntarios.
Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo | 3.342 muertos y 16.740 heridos
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el doble terremoto de Venezuela de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el país el pasado 24 de junio. Según el último balance oficial ofrecido por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez el número de muertos ha aumentado hasta los 3.342, mientras que los heridos se elevaron a 16.740, la gran mayoría en el estado La Guaira, el más devastado del país por este desastre. No se dieron datos de los desaparecidos. Según los datos más recientes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, los sismos dejan ya 35 ciudadanos españoles fallecidos, mientras que otros 140 siguen desaparecidos y 11 fueron localizados bajo los escombros.
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