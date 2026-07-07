Trump vuelve a cargar contra sus aliados europeos tras no apoyarlo en Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha criticado de nuevo este martes a sus aliados en Europa por negarse a ayudar a Estados Unidos en la guerra contra Irán, y se pregunta para qué está gastando Washington "cientos de miles de millones de dólares" en la OTAN, después de llegar a la cumbre de los aliados en Ankara.

Trump se ha dirigido al Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, todos ellos países que "rechazaron ayudar" a Estados Unidos cuando se les pidió su apoyo para la "operación militar en Irán", en una comparecencia ante los medios tras un encuentro en Ankara con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. "De algún modo, estaba probando a la gente, para saber si ellos estarían allí. Nosotros los ayudamos, pero no estoy seguro de que ellos estarían ahí para nosotros", dijo Trump. "¿Para qué nos estamos gastando centenares de miles de millones de dólares en ellos, cuando ellos no están luego ahí para nosotros?", cuestionó el líder republicano, quien mostró así de nuevo su descontento con la negativa de los aliados europeos a intervenir en el conflicto de Oriente Medio o en la reapertura del estrecho de Ormuz hasta que no se pusiera fin al enfrentamiento armado.

Tras ser preguntado sobre la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, contra la que también ha cargado últimamente, Trump ha afirmado que cree que es "una buena persona", aunque añade que la mandataria "cometió un error" sobre Irán que "estropeó su relación". "Ella no estuvo ahí por nosotros y eso no me dejó muy contento", indica el presidente.

Donald Trump bromea con "ponerle una orden de alejamiento" a Giorgia Meloni

El pasado domingo, Trump publicó en su red social, Truth Social, una foto con Meloni y el mensaje: "Necesitamos una orden de alejamiento".

El presidente de Estados Unidos ya coincidió con la ministra en la cumbre del G7 que se tuvo lugar este pasado junio. Hace apenas tres semanas fue cuando Trump y Meloni fueron fotografiados conversando en un sofá durante el evento.

Aunque parece que dialogan de forma cordial, Donald Trump aseguró que él no quería tener nada que ver con Georgia Meloni. De hecho, el presidente le confesó a un periodista italiano de La 7 que la ministra "pidió una y otra vez hacerse una foto" y que él accedió "por pena".

El distanciamiento entre Trump, Meloni y también otros líderes europeos es uno de los temas que se tratarán en la cumbre de la OTAN que se celebra este martes y mañana, miércoles, en Ankara, y en la que los aliados atlánticos pretenden compartir sus progresos para aumentar el gasto militar y la asunción de mayor capacidades de defensa ante la redistribución de recursos de Estados Unidos.