Encuentran sin vida el cuerpo de la mujer acusada de atentar en Mónaco contra el oligarca ucraniano Vadim Ermoláev

Encuentran muerta en Ucrania a la mujer sospechosa de ejecutar un intento de asesinato contra Vadim Ermoláev, oligarca ucraniano residente en el país monegasco, que dejó varios heridos entre los que se encontraban su hijo de 13 años y su esposa, según el diario 'Le Figaro'. Anastasia que se encontraba a la fuga, fue hallada sin vida con muestras de haber sido asesinada, informaron este martes el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Fiscalía General de Ucrania en un comunicado.

Un crimen organizado

Anastasia Berezovska llegó a su país de origen el 1 de julio, donde estuvo en contactos con diversos familiares. Anastasia también mantuvo contacto con dos hombres, uno de los cuales era un empleado del Servicio de Inteligencia Militar(GUR)ucraniano, que declaró haber ejecutado su asesinato junto a un exfuncionario de las fuerzas del orden , según el SBU. El cuerpo de Berezovska fue localizado en el sótano del exfuncionario con muestras evidentes de heridas de bala en su cabeza. Los implicados en su muerte fueron detenidos bajo sospecha de haber llevado a cabo un crimen premeditado en grupo y con conspiración previa.

Implicados en el atentado de Mónaco

Tras una investigación profunda y exhaustiva, Ucrania determinó que los dos hombres habían realizado en numerosas ocasiones transferencias a cuentas bancarias y carteras de criptomonedas de Anastasia. Debido a esto, los dos hombres entraron a formar parte de la lista de investigados por el intento de asesinato ocurrido en Mónaco. Durante la investigación el empleado en activo del GUR declaró que no informó a sus superiores de sus comunicaciones con Berezovska, las transacciones de dinero hacia ella ni sobre ninguna de sus otras acciones. Las fuerzas del orden están identificando a los autores intelectuales y a otros implicados en el intento de asesinato de la familia en Mónaco.

Ermoláev, empresario muy rico e influyente

Según el medio de comunicación ucraniano 'The Kyiv Independent', Ermoláev forma parte de un grupo selecto de empresarios más ricos e influyentes de Dnipró. El oligarca ucraniano renunció a la ciudadanía ucraniana en el año 2017 y desde entonces es únicamente ciudadano chipriota.

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