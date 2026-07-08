EE.UU. ataca a Irán, en pleno alto el fuego, como respuesta a un supuesto ataque de los ayatolás en Ormuz

Con Donald Trump en Ankara vuelven a sonar tambores de guerra. El ejército estadounidense lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán y revocó una licencia que permitía al país vender petróleo después de que tres petroleros fueran alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz.

Este movimiento de Estados Unidos se interpreta como una escalada de presión sobre un alto el fuego ya de por sí frágil. La respuesta de Irán no se ha hecho esperar, denuncian que estos ataques que han dejado varios heridos son una "violación clara" del alto el fuego pactado en junio entre Washington y Teherán.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní informó que "varias personas resultaron heridas por la metralla de proyectiles enemigos" en el condado de Sirik, con impactos en varias localidades de esta entidad como Ziyarat o Tahrovi, ambas en el sur del país.

También se habrían registrado explosiones en puntos estratégicos del estrecho de Ormuz, como la isla de Qeshm o la ciudad costera de Bandar Abbas. Estados Unidos señala a los ayatolás. Dice que han violado el acuerdo al atacar, supuestamente, a tres buques comerciales que circulaban por Ormuz y defiende que con su respuesta ha "alcanzado más de 80 objetivos con munición de precisión".

Según ha publicado Centcom en su perfil de X más de 60 pequeñas embarcaciones del cuerpo de la Guardia Revolucionaria que se encontraban en el estrecho de Ormuz fueron atacadas "para menoscabar la capacidad de Irán de seguir atacando el comercio internacional que fluye a través del corredor comercial internacional". Sin embargo, desde Teherán la responsabilidad se deja sobre el tejado estadounidense y se avisa de que las fuerzas armadas iraníes darán una "respuesta contundente".

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