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Condenado un youtuber por publicar un video cocinando y comiéndose a un perro callejero

Conocido por el seudónimo de "Bn Nsns", Ayoub Bn Nsns ha sido condenado por el polémico vídeo que publicó en su canal de YouTube a finales de mayo, en el que cocinaba a un perro callejero y luego se lo comía.

Ayoub Bn Nsns recogiendo el cadáver de un perro callejero.

Ayoub Bn Nsns recogiendo el cadáver de un perro callejero. YouTube: Ayoub Bn Nsns

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Anna Martín
Publicado:

Con más de 2,2 millones de suscriptores en su canal de YouTube, el polémico creador de contenido Ayoub Bn Nsns, conocido por el seudónimo de "Bn Nsns" y de unos 30 años, publicó a finales de mayo un vídeo en el que cocinaba un perro muerto y consumía sus restos. Lo hizo en un contexto que vinculó al alza del precio del cordero con motivo de la festividad musulmana del Aid al-Adha, también conocida como la Fiesta del Cordero.

Este lunes, el Tribunal de Primera Instancia de la localidad marroquí de Temara, cerca de Rabat, lo condenó a ocho meses de prisión por difundir las duras imágenes en su canal de YouTube.

Según informó a EFE una fuente de su defensa, también fue condenado al pago de una multa de 20.000 dirhams (unos 1.860 euros).

Alega que encontró al perro muerto en la carretera

El vídeo fue eliminado tras desatar una fuerte polémica e indignación social. Por su parte, Ayoub aseguró que no había matado al animal, sino que lo había encontrado muerto en la carretera, presuntamente después de ser atropellado por un vehículo.

Los internautas calificaron las imágenes de "repugnantes" y "chocantes" y reclamaron su ingreso en prisión. Además, numerosos usuarios consideraron que el vídeo suponía una falta de respeto hacia uno de los ritos más importantes del islam.

No es la primera polémica protagonizada por el influencer. En ocasiones anteriores ya había publicado vídeos en los que consumía carne de tortuga o de serpiente, se adentraba en cuevas peligrosas o pasaba la noche en tumbas.

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