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EEUU imputa al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996

Eran dos avionetas de Hermanos al Rescate que se dirigían a la isla. Murieron cuatro personas.

Fotograf&iacute;a de archivo del expresidente de Cuba Ra&uacute;l Castro

Fotografía de archivo del expresidente de Cuba Raúl CastroEFE

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Luis Alcantud
Publicado:

El expresidente cubano Raúl Castro ha sido imputado por la Administración Trump. Así lo ha confirmado un alto funcionario del gobierno de Donald Trump a Reuters. La acusación contra Castro, de 94 años, está relacionada con la presunta participación del expresidente cubano en el derribo de dos avionetas operadas por el grupo de exiliados anticastrista Hermanos al Rescate, con sede en Miami, el 24 de febrero de 1996. Raúl Castro por aquel entonces era el ministro de Defensa. Su hermano Fidel presidía el país. En el ataque contra las avionetas que se dirigían a Cuba murieron cuatro personas.

La acusación llega en medio de la creciente tensión en la isla tras la presión ejercida por el presidente Trump contra el régimen castrista. En un comunicado este miércoles, Trump señalaba que "Estados Unidos no tolerará un Estado canalla que albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a tan solo 145 kilómetros de territorio estadounidense".

El derribo de las aeronaves

En 1996 los aviones cubanos derribaron aeronaves operadas por el grupo de exiliados cubanos. La Fiscalía Federal de Miami planea organizar un acto para honrar a las víctimas del incidente. Mientras, Estados Unidos impone un bloqueo efectivo a Cuba al amenazar con sanciones a los países que le suministran combustible, lo que ha provocado apagones y ha agravado su peor crisis en décadas.

Castro, imputado

Raúl Castro fue una figura clave, junto con su hermano Fidel, en la guerra de guerrillas que derrocó al dictador Fulgencio Batista, respaldado por Estados Unidos. Derrotaron la invasión de Bahía de Cochinos organizada por Estados Unidos en 1961. Fue ministro de Defensa de Cuba antes de asumir la presidencia en 2008 tras la enfermedad de Fidel Castro, que murió en 2016. Raúl Castro renunció a la presidencia de Cuba en 2018, aunque sigue siendo una figura influyente en la política castrista. Ahora afronta la imputación de la Administración Trump.

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