Una supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein permanece oculta tras casi siete años

Una supuesta carta de suicidio vinculada a Jeffrey Epstein, ha permanecido bajo reserva judicial durante casi diete años en un tribunal federal de Nueva York, según ha revelado recientemente The New York Times. El documento, cuya existencia no había trascendido públicamente hasta día de hoy, habría sido localizado en julio de 2019 por su entonces compañeros de celda, Nicholas Tartaglione, tras un incidente en el que Epstein fue encontrado inconsciente con una prenda enrollada al cuello.

Aquel episodio no resultó fatal, pero semanas después el empresario, acusado de tráfico y abuso sexual de menores, apareció muerto en su celda en una cárcel de Manhattan el 19 de agosto de 2019. Las autoridades determinaron oficialmente que se trató de un suicidio, aunque el caso ha seguido rodeado de controversia desde aquel momento.

"Es momento de decir adiós"

De acuerdo con el prestigioso periódico estadounidense, la nota contendría un mensaje de despedida, incluyendo una frase similar a "es momento de decir adiós". Tartaglione confesó haber encontrado el escrito dentro de un libro, y decidió entregarlo a su equipo legal, considerando que podía ser relevante en el contexto de las acusaciones cruzadas entre ambos. En un primer momento, Epstein había sostenido que su compañero lo había atacado, algo que Tartaglione ha negado en reiteradas ocasiones.

El documento terminó siendo sellado por un juez federal como parte del proceso judicial, lo que habría impedido que los investigadores encargados de esclarecer la muerte del financiero, tuvieran acceso a su contenido. Este hecho ha generado interrogantes, sobre si la nota podría haber aportado información relevante acerca del estado psicológico de Epstein en sus últimos días.

El Departamento de Justicia no tiene constancia de la existencia de la nota

El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha declarado no tener constancia de la existencia de dicha carta, pese a haber revisado extensamente millones de páginas, relacionadas con el caso en los últimos meses. Por su parte, el periódico ha solicitado formalmente que se levante el secreto judicial, aunque hasta ahora no ha logrado verificar de manera independiente la autenticidad, ni el contenido completo del documento.

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