Dos muertos, entre ellos una niña de 11 años, tras la explosión de una freidora de aire en un restaurante chino

El fuego dejó cinco heridos. Una mujer de 30 años sigue grave y los otros afectados ya han sido dados de alta.

Irene Delgado
Publicado:

Una niña de 11 años y un hombre de 45 murieron tras un incendio registrado en un restaurante chino de comida para llevar en Grimoldby, cerca del condado de Louth, en la costa oriental de Irlanda. El fuego se declaró alrededor de las seis de la mañana del miércoles en el establecimiento The Golden Phoenix.

Según informó la policía, otras cinco personas fueron trasladadas al hospital. Una mujer de 30 años permanece en estado grave. Dos hombres de unos 40 años y dos niños menores de diez años ya han sido dados de alta.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Lincolnshire confirmó que el incendio fue accidental y estuvo relacionado con el uso de una freidora de aire que prendió objetos cercanos. Se elaborará un informe para el forense de Lincolnshire, Paul Smith.

El jefe de bomberos Mark Baxter explicó que, al llegar al lugar, los equipos se encontraron con un incendio muy avanzado que "trágicamente se cobró la vida de dos personas, dejó a otra en estado crítico y hirió a varias más". A su vez, añadió que, tras la investigación conjunta con la Policía de Lincolnshire, se determinó que el fuego se inició cuando una freidora de aire incendió materiales que tenía cerca.

En la emergencia intervinieron seis ambulancias y dos paramédicos en vehículos de respuesta rápida, además de cinco dotaciones de bomberos, efectivos de la policía y una ambulancia aérea.

El Servicio de Ambulancias de East Midlands indicó que recibió la llamada a las 6:22 del miércoles 18 de febrero por un incendio en una propiedad de Manby Middlegate, en Grimoldby. Cuatro pacientes fueron trasladados al Hospital Diana, Princesa de Gales, en Grimsby, y uno al Centro Médico Queen's, en Nottingham, mediante una ambulancia aérea.

El peligro de las freidoras de aire

El auge de la popularidad de las freidoras de aire es indiscutible. Cada vez más personas las consideran imprescindibles para sus dietas, estando las redes llenas de recetas rápidas y saludables que pueden salvarte el día. Sin embargo, no debemos subestimar los riesgos asociados a este electrodoméstico, siendo apropiado tomar medidas preventivas para garantizar un uso seguro.

Algunos de los principales consejos son:

  • No llenar la canasta demasiado, dejando espacio entre la comida y el ventilador.
  • Limpiar correctamente el electrodoméstico para evitar que se sobrecaliente y pueda provocar fuego.
  • Seguir las instrucciones del fabricante.
  • Asegurar que hay suficiente espacio para la circulación del aire caliente.

