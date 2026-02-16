El instituto tenía abiertos expedientes por autolesiones y acoso, pero ninguno de la alumna que se suicidó en Benalmádena: "Esto ha pasado varias veces"

Este sábado por la noche, Ángela aparecía muerta en el sótano de su casa, en la localidad malagueña de Benalmádena. Se había suicidado. Fue su propio hermano quien la encontró. Los padres aseguran que su hija sufría acoso escolar. Este lunes por la mañana se ha llevado a cabo el funeral de la menor, que con 14 años y cursando tercero de la ESO, decidía poner fin a su vida. La joven había trasladado a su entorno más cercano los comentarios desagradables y ofensivos que recibía, que se centraban especialmente en su físico.

Llevaba un año en tratamiento psicológico, y ahora, con una investigación policial abierta, los padres esperan a que se esclarezcan los hechos para emprender acciones legales contra el instituto, el IES Benalmádena. Según ellos, no actuó como se debiera para poner fin al presunto acoso escolar. El centro no se ha pronunciado, más allá de bajar sus banderas a media asta.

El colegio no tenía abierto ningún procedimiento

Los compañeros y la familia aseguran que era una alumna ejemplar. Los vecinos de la localidad apuntan a un "fallo de información, de atención, de seguimiento". El instituto no tenía abierto ningún protocolo con Ángela. Carmen Castillo, consejera de Educación en la Junta de Andalucía, asegura que no le consta "en relación con esta chica concreta". El centro sí tiene abiertos expedientes por autolesiones y acoso de otros alumnos, pero ninguno por Ángela.

La madre de un alumno asegura que "esto ha pasado varias veces, y deberían de tomar medidas". Ángela desapareció el sábado a mediodía, diciendo que se iba al carnaval, y los padres, al no contestar al teléfono, dieron la voz de alarma inmediatamente. La buscaron por las calles, pero a media noche su hermano mayor bajó al sótano, y allí encontró el cuerpo. Llamaron al servicio de Emergencias 112 Andalucía solicitando asistencia sanitaria de manera urgente en la zona del complejo residencial Los Algarrobos, pero cuando llegaron los efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061, solo pudieron certificar el fallecimiento de la menor.

Ahora, la Consejería de Educación y la Policía Nacional investigan si el suicidio está relacionado con el acoso, y por qué el centro no inició ningún protocolo.

