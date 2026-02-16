Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

MÁLAGA

El instituto tenía abiertos expedientes por autolesiones y acoso, pero ninguno de la alumna que se suicidó en Benalmádena: "Esto ha pasado varias veces"

Los padres de la menor aseguran que sufría acoso escolar, y ella misma trasladó a su entorno cercano los comentarios ofensivos que recibía sobre su físico. El instituto no tenía abierto ningún procedimiento sobre ella, aunque sí constan sobre otros alumnos.

Entierro de la menor que se quitó la vida en Benalmádena

El instituto tenía abiertos otros expedientes por autolesiones y acoso, pero ninguno por la alumna que se suicidó en Benalmádena: "Esto ha pasado varias veces" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Este sábado por la noche, Ángela aparecía muerta en el sótano de su casa, en la localidad malagueña de Benalmádena. Se había suicidado. Fue su propio hermano quien la encontró. Los padres aseguran que su hija sufría acoso escolar. Este lunes por la mañana se ha llevado a cabo el funeral de la menor, que con 14 años y cursando tercero de la ESO, decidía poner fin a su vida. La joven había trasladado a su entorno más cercano los comentarios desagradables y ofensivos que recibía, que se centraban especialmente en su físico.

Llevaba un año en tratamiento psicológico, y ahora, con una investigación policial abierta, los padres esperan a que se esclarezcan los hechos para emprender acciones legales contra el instituto, el IES Benalmádena. Según ellos, no actuó como se debiera para poner fin al presunto acoso escolar. El centro no se ha pronunciado, más allá de bajar sus banderas a media asta.

El colegio no tenía abierto ningún procedimiento

Los compañeros y la familia aseguran que era una alumna ejemplar. Los vecinos de la localidad apuntan a un "fallo de información, de atención, de seguimiento". El instituto no tenía abierto ningún protocolo con Ángela. Carmen Castillo, consejera de Educación en la Junta de Andalucía, asegura que no le consta "en relación con esta chica concreta". El centro sí tiene abiertos expedientes por autolesiones y acoso de otros alumnos, pero ninguno por Ángela.

La madre de un alumno asegura que "esto ha pasado varias veces, y deberían de tomar medidas". Ángela desapareció el sábado a mediodía, diciendo que se iba al carnaval, y los padres, al no contestar al teléfono, dieron la voz de alarma inmediatamente. La buscaron por las calles, pero a media noche su hermano mayor bajó al sótano, y allí encontró el cuerpo. Llamaron al servicio de Emergencias 112 Andalucía solicitando asistencia sanitaria de manera urgente en la zona del complejo residencial Los Algarrobos, pero cuando llegaron los efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061, solo pudieron certificar el fallecimiento de la menor.

Ahora, la Consejería de Educación y la Policía Nacional investigan si el suicidio está relacionado con el acoso, y por qué el centro no inició ningún protocolo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Muere una enfermera tras ser apuñalada por su expareja en un centro de salud de Benicàssim

Una enfermera

Publicidad

Sociedad

Entierro de la menor que se quitó la vida en Benalmádena

El instituto tenía abiertos expedientes por autolesiones y acoso, pero ninguno de la alumna que se suicidó en Benalmádena: "Esto ha pasado varias veces"

¿Cuáles son los riesgos de dormir con el móvil?

Un joven de 27 años pega un puñetazo y tira a su madre al suelo por levantarle de la siesta a las 19h

Un tronco arrastrado por la crecida amenaza al barco La Leyenda del Pisuerga y obliga a intervenir a los bomberos

Continúa la búsqueda de un hombre desaparecido tras caer al Pisuerga en Valladolid

El Salud sitúa en el 13,5% el seguimiento de la huelga de médicos en Aragón y los sindicatos hablan de "total respaldo"
Estatuto Marco

La alerta de los médicos por la falta de descanso tras las guardias: "Puedes no tomar la mejor decisión para el paciente"

Una enfermera
Ataque

Muere una enfermera tras ser apuñalada por su expareja en un centro de salud de Benicàssim

Sede del Tribunal Constitucional
Barcelona

El padre de Noelia, la joven que espera una eutanasia desde 2024, pide al Constitucional paralizar el proceso

El hombre ha pedido al TC paralizar de manera cautelar la eutanasia de su hija hasta que la Justicia resuelva el recurso que ha presentado ante la corte de garantías.

EuropaPress_7297113_august_2020_saint_gingolph_france_switzerland_saint_gingolph_switzerland
Suiza

Al menos 5 heridos y 30 evacuados por el descarrilamiento de un tren debido a una avalancha en Suiza

Las operaciones de rescate continúan. Las nuevas nevadas y las tormentas han provocado una gran cantidad de nieve transportada por el viento en el Valais.

Vecinos desalojados en Grazalema

Los vecinos de Grazalema, en Cádiz, comienzan el regreso a casa tras las lluvias

Ambulancia del 112 Andalucía.

Una menor de 14 años que sufría acoso escolar se suicida el día de San Valentín en Benalmádena, Málaga

Imagen de archivo del metro de Bilbao

Un hombre herido al explotar la batería de su móvil cuando viajaba en metro en Leioa, Bilbao

Publicidad