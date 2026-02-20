Encuentran el cuerpo de una mujer en un congelador

La Policía ha encontrado el cuerpo de una mujer de 80 años, según detalla 'The Sun', dentro de un congelador tras un registro en una propiedad del sur de Gales. Los agentes habían acudido a la vivienda ante preocupaciones sobre el estado de la mujer. Además, un hombre de unos 60 años ha sido acusado tras los hechos.

Acusado de impedir un entierro legal

Christopher Phillips, de 60 años y de Porthcawl, ha sido acusado de impedir un entierro legal, detalla 'BBC'. Mientras tanto, todas las investigaciones siguen su curso.

Según recoge 'The Sun', un portavoz de la Policía de Gales del Sur dijo: "la Policía de Gales del Sur acudió a una dirección en Poplar Crescent, Porthcawl, a la 1:45 p. m. del martes 17 de febrero, después de una llamada relacionada con el bienestar de una mujer". "Una mujer de unos 80 años de Porthcawl fue encontrada muerta dentro de la propiedad".

