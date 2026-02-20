Duras imágenes: Una conductora ebria atropella a una familia frente a una adacademia

Un grave atropello ocurrido frente a la Academia Bloom, en Nueva Jersey, ha quedado registrado por las cámaras de seguridad y ha causado conmoción entre la comunidad local. Las imágenes muestran el momento exacto en el que una conductora, que presuntamente iba bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su vehículo y atropelló a una familia que se encontraba en las inmediaciones del centro educativo.

La conductora ha sido identificada como Ángela Arrigo, una mujer de 68 años, que atropelló a Patrice Pisani y a sus dos hijos pequeños. Tras el impacto, las víctimas fueron atendidas por los servicios de emergencia y trasladadas a un hospital cercano.

Según han informado las autoridades, tanto la madre con los menores, como la conductora, fueron hospitalizados y posteriormente dados de alta, tras sufrir heridas leves. Y la presunta autora de los hechos, ha sido acusada de conducir bajo los efectos del alcohol, agresión con vehículo y poner en peligro a dos menores. La investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias exactas del suceso y determinar así, las responsabilidades penales correspondientes.

Otro suceso similar

A finales del mes de enero tenía lugar un suceso similar, pero esta vez en Gijón, donde la Guardia Civil arrestaba a un joven de 19 años, tras provocar un atropello múltiple en un polígono industrial, dejando nueve personas heridas.

Según fuentes policiales, el presunto autor de los hechos solo llevaba cuatro meses en posesión del permiso de conducir, y está siendo investigado como presunto autor de un delito de conducción temeraria, y nueve delitos de lesiones por imprudencia grave, aunque las pruebas de alcoholemia y drogas practicadas al detenido, arrojaron resultados negativos.

