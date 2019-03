Un pescadero paquistaní triunfa con el nuevo 'Gangnam Style'

'One Pound Fish' o 'A una libra el pescado' es el estribillo de un nuevo hit mundial que arrasa en Youtube y que amenaza con desbancar al 'Gangnam Style', vídeo más visto en Youtube en 2012.

El tema ha sido compuesto por un pescadero paquistaní de un mercado londinense. Muhammad Shahid Nazir que creó este slogan para captar clientela e incrementar las ventas al ritmo de “Have-a, have-a look, one pound fish. Very, very good, very, very cheap, one pound fish”.

Después de triunfar a nivel local Nazir decidió grabar un vídeo y Youtube logró el resto. Gracias a la popular plataforma de vídeos, el tema se convirtió rápidamente en un éxito en Reino Unido. La discográfica Warner puso el broche oro firmando un contrato con el pescadero venido a cantante y que ha logrado colocar su tema en el octavo puesto del ‘dance chart’ británico. Las cuatro millones de visitas en tan solo una semana pueden convertir a Shahid Nazir en un nuevo fenómeno de masas tras el éxito de PSY.