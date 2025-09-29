Un pasajero ebrio provoca que un avión con destino Alicante aterrice en Toulouse: amenazó con abrir las puertas en pleno vuelo

Un padre británico se enfrenta a cinco años de prisión después de que intentase abrir las puertas de un avión cuando se encontraba en pleno vuelo. Por el momento, el hombre permanece detenido en Toulouse desde el lunes y viajaba con un grupo de amigos en ese avión.

El avión operaba una ruta de bajo coste entre el aeropuerto de Londres-Luton y Alicante. Sin embargo, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Francia después de que el hombre gritara la operación que iba a llevar a cabo. Tal y como ha declarado una fuente de la investigación, "el hombre estaba junto a una puerta de emergencia e intentaba abrirla". Asimismo, recuerda que "fue aterrador para todos los demás pasajeros del vuelo".

Cuando el hombre amenazó con abrir la puerta, la tripulación de la cabina y el resto de pasajeros intentaron calmarlo. También varios padres pidieron a este hombre y a su grupo de amigos que cuidaran su lenguaje ya que había niños a bordo.

No obstante, esto no detuvo el caos y continuó en aumento. Tras varios disturbios más, el avión con destino Alicante tuvo que aterrizar de emergencia en Toulouse, Francia.

El avión aterrizó en el aeropuerto de Toulouse-Blagnac, donde esperaba una unidad de la Compañía de Gendarmería de Transporte Aéreo. Tras el aterrizaje, los agentes irrumpieron a bordo y el hombre fue sacado del avión por cuatro profesionales tras sujetarlo y esposarlo.

Según un pasajero, cuando lo sacaron del avión, "la tensión se intensificó aún más". El hombre, tal y como afirmó otra fuente, "estaba muy borracho" por lo que "tuvieron que llevarlo a una celda de la Policía de Fronteras para que se le pasara la borrachera", incluso, los agentes esperaron "varias horas para poder hablar con él".

Un vídeo publicado en TikTok muestra la detención

Dos hombres, que celebraban una despedida de soltero, comenzaron a pelearse en varias ocasiones, ignoraron las indicaciones de la tripulación y se negaron a sentarse. Así se muestra en un vídeo de TikTok publicado por una persona que viajaba en ese mismo vuelo.

En el vídeo, puede observarse cómo dos de los hombres del grupo acceden a abandonar el avión tras el aterrizaje pero también se ve como otros dos se insultan con otro pasajero. Ante las amenazas, los agentes esposan al detenido.

Tal y como declaró Nichols, la mujer que subió el vídeo al TikTok, el hombre "ignoró todos los protocolos y comenzaron a beber alcohol del duty free antes de despegar".

En un momento dado, se vio a algunos miembros del grupo escupiendo en los asientos y poniendo los pies sobre los reposacabezas de los pasajeros. Pese al comportamiento del grupo de amigos, Nichols destacó que "la tripulación de cabina mantuvo la calma, fue profesional e hizo todo lo posible por tranquilizar al resto de pasajeros".

El acusado se enfrenta a cinco años de prisión y a una multa de 4.580 euros

Cualquier persona acusada de estar "ebria en un avión" en Francia o el Reino Unido se enfrenta a una pena máxima de cinco años con una multa equivalente a 4.580 euros. De la misma manera, Ryanair mantiene una política de tolerancia cero ante el comportamiento inaceptable de los pasajeros y asegura seguir tomando medidas estrictas para abordarlo, garantizando que todos los pasajeros y la tripulación tengan un viaje tranquilo y agradable.

