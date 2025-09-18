Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un controlador aéreo se queda dormido y obliga a un avión a dar vueltas sobre el Mediterráneo

El avión pudo aterrizar sin problemas una vez que despertó el controlador, que dio negativo en alcoholemia pero podría recibir una sanción. Los pasajeros del vuelo no se lo podían creer.

Avión aterrizando en una imagen de archivo

Avión aterrizando en una imagen de archivoPexels

Juan Muñoz
Publicado:

Situación insólita la que han vivido los pasajeros de un vuelo de Air Corsica de París a Ajaccio, Córcega. Faltaban pocos minutos para aterrizar en el lugar de destino, sin embargo el piloto no recibía el permiso desde la torre de control y el controlador aéreo no daba señales de vida.

El avión se acercó más a la pista de aterrizaje del aeropuerto Napoleón Bonaparte de Ajaccio y el piloto pudo ver que las luces tampoco estaban encendidas. Fue entonces cuando el capitán decidió avisar a bomberos y agentes de policía.

El controlador aéreo se había quedado dormido en su puesto de trabajo a mitad de la jornada, tal y como informó el diario 'Corse Matin'. El avión tuvo que sobrevolar el Mediterráneo dando vueltas para hacer tiempo cerca de media hora mientras obtenía una respuesta.

Una vez que despertó el controlador, "el vuelo pudo aterrizar sin problemas", tal y como informaron las autoridades. El trabajador se sometió a una prueba de alcoholemia cuyo resultado fue negativo, pero podría ser sancionado. Se ha abierto una investigación sobre el inusual suceso.

