Los países de la OTAN no llegan a un acuerdo para asumir el mando de la operación

Francia y Turquía son los países más reticentes a que la OTAN asuma el mando y control de la intervención en Libia. Francia esgrime la reticencia de los países árabes, mientras que Turquía ha insistido en que la operación debe estar bajo control de la ONU y no la OTAN.

Aunque Alemania también ha dejado claro su "escepticismo" a toda intervención militar en Libia y ha confirmado que no participará en ninguna operación militar en este país, el Gobierno de Berlín considera responsabilidad del resto de aliados decidir si participan o no y no pone mayores dificultades.

El presidente estadounidense, Barack Obama, ha dejado claro que Estados Unidos cederá el mando de la intervención en Libia "en días, no semanas" una vez se constate que las defensas antiaéreas del régimen de Muamar Gadafi están destruidas para facilitar el establecimiento de una zona de exclusión aérea.