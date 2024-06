La OTAN presiona a socios como España para enviar más armas a Ucrania

El último gran paquete de ayuda militar a Ucrania que ha enviado Estados Unidos ha servido para que el ejército de Kiev recupere posiciones, tras un par de meses de situación crítica en el campo de batalla.

Fuentes de la OTAN respiran aliviados porque, reconocen a Antena 3 Noticias, que ese armamento de última generación ha estabilizado una situación que parecía crítica hace sólo unas semanas. Ahora los ucranianos están recuperando terreno y en la Alianza creen que es el momento de acelerar con los envíos.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha instado a los socios a incrementar los esfuerzos: "Queremos acordar un plan para brindar asistencia en materia de seguridad y garantizar un marco más sólido. La idea es minimizar el riesgo de lagunas y retrasos, como hemos visto a principios de este año. Esas lagunas en la prestación de apoyo militar desde EEUU marcaron la diferencia en el campo de batalla. Ucrania necesita previsibilidad".

Stoltenberg, además, pide a los aliados mantener un ritmo mínimo de 40.000 millones de euros en apoyo militar a Kiev cada año. Algo que "mandaría una señal muy fuerte al Kremlin".

Alemania presiona a España

Alemania es el país que lidera la coalición de estados que están enviando sistemas de defensas aéreas. Es el armamento más caro, pero el más urgente para proteger los cielos de las ciudades ucranianas.

El presidente Volodímir Zelenski insiste en que necesita, al menos, 7 baterías para defenderse de los continuos bombardeos rusos. Alemania ya ha entregó una batería y se ha comprometido a enviar una segunda.

Ahora, en la reunión de los ministros de Defensa en Bruselas, mete presión a otros aliados que también disponen de baterías, como España o Grecia, para que asuman mayores compromisos. El ministro alemán, Boris Pistorius, lo ha dicho claramente a su llegada: "Alemania ha dado mucho y seguirá haciéndolo, pero otros, quizá, pueden hacer más".

La ministra española también está presente en la cita de Bruselas. Margarita Robles ha respondido que España ha enviado ya un primer paquete de misiles Patriot, -no baterías, sino misiles-, y que dentro de "escasos días, volveremos a enviar un segundo paquete de munición de este tipo".

España argumenta que Alemania lo tiene más fácil, ya que tiene en su propio territorio industria que fabrica estos misiles, algo que España no tiene. La ministra de Defensa descarta por ahora enviar un sistema Patriot completo, como piden los alemanes, ya que, asegura, "debemos compaginar la ayuda a Ucrania con nuestras propias reservas... tenemos el número justo para nuestra defensa y también tenemos equipos desplegados en Turquía en una misión de la OTAN".

Los aviones F16 podrán atacar suelo ruso

La OTAN está trabajando contrarreloj para poder enviar lo antes posible un número importante de aviones de combate F16. Todavía no se atreven a dar una fecha concreta, más allá de que confirman que será durante este año 2024. Fuentes de la Alianza reconocen que se trata de una "tarea enorme, ya que hay que capacitar a los pilotos y también entrenar al personal que pueda hacer el mantenimiento técnico".

Los países aliados han avanzado mucho en el consenso general de que Ucrania tenga vía libre para atacar objetivos militares rusos dentro del territorio de la Federación rusa. Se han conseguido eliminar esas restricciones para garantizar que Kiev tiene derecho a la autodefensa también en el territorio del agresor.

Stoltenberg ha explicado muy gráficamente que si no pudieran hacerlo, "estarían defendiéndose con una mano atada a la espalda". Y ha reivindicado que este paso no supone ninguna provocación contra Moscú. "La autodefensa no es una escalada. Al hacer esto, los aliados de la OTAN no se vuelven parte en el conflicto", asegura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com