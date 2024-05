Así es el muro de drones que la OTAN prepara para proteger a Europa de Rusia

Los países que comparten frontera con Rusia viven un momento de tensión. Reforzar esos territorios es una de las prioridades de la OTAN y se ha anunciado un acuerdo para crear lo que llaman un "muro de drones".

Los seis países de la OTAN limítrofes con Rusia erigirán este "muro de drones" para prevenir "provocaciones" en la frontera. El proyecto se elaboró debido al incremento de las preocupaciones por temas de seguridad desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania.

De los 32 miembros de la OTAN, seis tienen frontera con Rusia: los tres Estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), así como Finlandia, Noruega y Polonia.

¿Qué es el "muro de drones"?

Se trata de una barrera invisible, una especie de muro de drones, que detectarán las posibles provocaciones rusas. "Esto es algo completamente nuevo, un muro de drones que se extiende desde Noruega hasta Polonia, con el objetivo de usar drones y otras tecnologías para proteger nuestras fronteras", declaró la ministra lituana del Interior, Agne Bilotaite.

Además de desplegar drones para vigilar la frontera, los países también utilizarían sistemas antidrones para detener los vehículos aéreos no tripulados enemigos.

De esta forma podrán proteger de provocaciones sus fronteras con la ayuda de estos vehículos aéreos no tripulados. "No sólo la infraestructura física, los sistemas de vigilancia, sino también el uso de aviones no tripulados y otras tecnologías que nos permitirían también protegernos de las provocaciones de países no amigos, y evitar el contrabando", añadió Bilotaite.

Según la ministra, Lituania ya había planeado reforzar la protección de las fronteras con la ayuda de drones, pues ha creado una unidad de vehículos aéreos no tripulados en el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras. Además, se realizan adquisiciones de más drones y sistemas antidrones.

Los estados evaluarán qué "deberes" tienen que hacer y después, con la ayuda de expertos, las instituciones estatales prepararán un plan para la implantación del "muro de drones".

Putin ofrece un alto el fuego en Ucrania si reconoce las fronteras actuales

El presidente ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a detener la guerra en Ucrania mediante un alto el fuego negociado que reconozca las actuales líneas del campo de batalla, según informaron a Reuters cuatro fuentes rusas. Sin embargo, Putin está preparado para continuar luchando si Kiev y Occidente no responden positivamente.

Tres de las fuentes, familiarizadas con las discusiones en el entorno de Putin, revelaron que el líder ruso ha expresado su frustración a un pequeño grupo de asesores por lo que considera intentos respaldados por Occidente de obstaculizar las negociaciones y la decisión del presidente ucraniano Volodímir Zelenski de descartar las conversaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com