Muere el influencer Malik Taylor a sus 28 años tras sufrir un accidente de tráfico

El influencer estadounidense Malik Taylor ha muerto a sus 28 años de edad en un accidente de tráfico en Carolina del Norte. Según ha recogido el portal especializado TMZ.com, el joven fue encontrado sin vida este miércoles en la localidad de Concord, después de que su coche, un Nissan Rogue, se precipitara por una pendiente de seis metros.

El Departamento de Policía de Concord ha informado de que los agentes localizaron el vehículo de Taylor tras recibir un aviso de un accidente. Al llegar al lugar, comprobaron que el coche había caído por un desnivel de unos seis metros, lo que provocó el incidente.

La muerte del influencer fue confirmada en el mismo día por su fraternidad universitaria, Alpha Kappa Psi, a la que perteneció Taylor mientras realizaba sus estudios en la Universidad Estatal Austin Peay. La organización lo describió como "una luz para todos: siempre trayendo risas, alegría y una cálida sonrisa que iluminaba cada habitación en la que entraba". En un comunicado, la hermandad añadió que Taylor "personificó los valores de la hermandad, la unidad y la compasión", además, resaltaron "su capacidad para inspirar a los demás, compartir la bondad y difundir la alegría permanecerá para siempre en nuestra memoria".

Su carrera como influencer

El influencer había conseguido prestigio en redes sociales gracias a sus vídeos humorísticos en formato POV y a sus explicaciones sobre la cultura pop. Su estilo desenfadado y su forma de conectar con los usuarios le permitieron reunir cerca de 300.000 seguidores entre TikTok e Instagram.

En las últimas semanas, había compartido con sus seguidores que se había mudado de Memphis en Tennessee a Charlotte en Carolina del Norte, en busca de un cambio personal, pero de forma posterior confesó que se sentía "estancado" en su vida.

