Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Estados Unidos

Muere el influencer Malik Taylor a sus 28 años tras sufrir un accidente de tráfico

El creador de contenido estadounidense, con casi 300.000 seguidores entre Instagram y TikTok, ha fallecido al caer su vehículo por una pendiente de seis metros en la localidad de Concord, en Carolina del Norte.

Muere el influencer Malik Taylor a sus 28 a&ntilde;os tras sufrir un accidente de tr&aacute;fico

Muere el influencer Malik Taylor a sus 28 años tras sufrir un accidente de tráfico @maliktayylor

Publicidad

Natalia López
Publicado:

El influencer estadounidense Malik Taylor ha muerto a sus 28 años de edad en un accidente de tráfico en Carolina del Norte. Según ha recogido el portal especializado TMZ.com, el joven fue encontrado sin vida este miércoles en la localidad de Concord, después de que su coche, un Nissan Rogue, se precipitara por una pendiente de seis metros.

El Departamento de Policía de Concord ha informado de que los agentes localizaron el vehículo de Taylor tras recibir un aviso de un accidente. Al llegar al lugar, comprobaron que el coche había caído por un desnivel de unos seis metros, lo que provocó el incidente.

La muerte del influencer fue confirmada en el mismo día por su fraternidad universitaria, Alpha Kappa Psi, a la que perteneció Taylor mientras realizaba sus estudios en la Universidad Estatal Austin Peay. La organización lo describió como "una luz para todos: siempre trayendo risas, alegría y una cálida sonrisa que iluminaba cada habitación en la que entraba". En un comunicado, la hermandad añadió que Taylor "personificó los valores de la hermandad, la unidad y la compasión", además, resaltaron "su capacidad para inspirar a los demás, compartir la bondad y difundir la alegría permanecerá para siempre en nuestra memoria".

Su carrera como influencer

El influencer había conseguido prestigio en redes sociales gracias a sus vídeos humorísticos en formato POV y a sus explicaciones sobre la cultura pop. Su estilo desenfadado y su forma de conectar con los usuarios le permitieron reunir cerca de 300.000 seguidores entre TikTok e Instagram.

En las últimas semanas, había compartido con sus seguidores que se había mudado de Memphis en Tennessee a Charlotte en Carolina del Norte, en busca de un cambio personal, pero de forma posterior confesó que se sentía "estancado" en su vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Impactantes imágenes: Un acantilado se derrumba en una playa de Normandía (Francia)

Impactantes imágenes: Una acantilado se derrumba en una playa de Normandía (Francia)

Publicidad

Mundo

Muere el influencer Malik Taylor a sus 28 años tras sufrir un accidente de tráfico

Muere el influencer Malik Taylor a sus 28 años tras sufrir un accidente de tráfico

Desde que comenzó la guerra el octubre de 2023 en Gaza, han muerto al menos, 200 periodistas

Mueren cuatro periodistas en un ataque israelí a un hospital de Gaza que ha dejado 19 víctimas mortales

Imagen de archivo del Hospital del Ulster

Muere una joven tras ser operada y pasar varios días en la UCI por "un dolor de garganta"

Una pistola
Crimen

Una mujer mata a su marido, a dos de sus tres hijos y se suicida: "Estaban pasando por momentos difíciles"

Mati salió del hotel donde estaba hospedada a principios de julio
Indonesia

Encuentran las pertenencias de Mati, la española desaparecida en Indonesia, en la zona de basuras de su hotel

Vista del río Sena en París.
Crimen en París

Encuentran cuatro cadáveres en el Sena e identifican a un hombre como principal sospechoso del crimen

Los policías de la brigada fluvial acudieron a ese punto cuando un hombre alertó de que había visto un cuerpo flotando en el río.

Aumentan a seis muertos y 86 heridos las víctimas por la oleada de ataques de Israel contra Yemen
Oriente Próximo

Israel ataca a Yemen y deja seis muertos y 86 heridos: "Está pagando un precio muy alto"

Israel ha reconocido la autoría de los ataques afirmando que los hutíes están pagando "un precio muy alto por su agresión contra" Jerusalén. Por su parte, el régimen hutí ha condenado los ataques, detallando que entre las víctimas hay 7 niños y 3 mujeres, y 21 personas en estado crítico.

Incendios California

Los incendios se ceban también con California: miles de bomberos, cientos de evacuados y fuego que avanza sin control

Impactantes imágenes: Una acantilado se derrumba en una playa de Normandía (Francia)

Impactantes imágenes: Un acantilado se derrumba en una playa de Normandía (Francia)

Imagen de un árbol.

Una mujer tala un árbol de su jardín y años después se enfrenta a una multa de 133.829 euros

Publicidad