Trump despliega tropas en Washington y amenaza con hacerlo en más ciudades demócratas: "No estamos jugando"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su ofensiva contra los bastiones demócratas desplegando a la Guardia Nacional en Washington D. C. desde la madrugada del viernes. Los agentes ya patrullan armados y forman parte de una estrategia de "toma de control federal" para combatir, según el mandatario, la criminalidad y la inmigración.

"No estamos jugando. Vamos a hacer que sea seguro y luego iremos a otros sitios", afirmó Trump durante una comparecencia en la Casa Blanca.

En paralelo, las redes sociales se han incendiado compartiendo numerosos vídeos y mensajes que luchan por hacerse con el relato oficial. Uno de los vídeos virales de estos días muestra a un hombre enfrentándose a un grupo de agentes con un sándwich en la mano. El lanzamiento desencadena una persecución que terminó con su arresto. La Casa Blanca difundió las imágenes bajo el título: "Haciendo Washington segura de nuevo".

Trump apunta a más ciudades demócratas

Baltimore, Chicago y Nueva York son los siguientes posibles objetivos de este despliegue, según ha anticipado el propio presidente. En declaraciones desde su plataforma Truth Social, Trump atacó directamente al gobernador de Maryland, Wes Moore, a quien acusó de tener un "pésimo historial" frente al crimen y amenazó con enviar tropas si "necesita ayuda, como Gavin Newscum en Los Ángeles".

El intercambio entre Trump y Moore ha ido escalando. El gobernador respondió con ironía en CNN: "Oye, Donald, podemos conseguirte un carrito de golf si eso facilita las cosas". Trump replicó que prefería que Moore "limpie este desastre" antes de "irse de paseo".

Moore defendió que la tasa de homicidios ha bajado más de un 20% desde que asumió el cargo. "La última vez que (...) fue tan baja en la ciudad de Baltimore yo aún no había nacido", afirmó.

Los republicanos "están lejos" de la 'ley y orden'

Los gobernadores de Illinois y California, así como los alcaldes de Chicago y Los Ángeles, han expresado su firme oposición a los despliegues federales. "Donald Trump y los republicanos MAGA intentan presentarse como un partido de 'ley y orden'. Está lejos de la realidad", escribió el gobernador J.B. Pritzker en X.

Las cifras oficiales también cuestionan el argumento de Trump: en Chicago, por ejemplo, los homicidios se redujeron un 8% en 2024 respecto al año anterior. En Baltimore, los delitos violentos han bajado casi un 8% y los delitos contra la propiedad, un 20%.

Mientras las cifras se debaten, la estrategia del Gobierno federal es clara. Una semana después del arresto del manifestante del sándwich, se publicó un nuevo vídeo con el vicepresidente saludando a los agentes y comiendo con ellos. No se incluyó su salida del lugar, momento en que fue increpado por varios manifestantes.

