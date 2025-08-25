Una gruesa capa de maquillaje en la mano de Donald Trump aviva los rumores sobre su salud

La salud de Donald Trump vuelve a estar en el punto de mira, concretamente, después de una reciente intervención pública el pasado viernes 22 de agosto en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos se situó delante de la prensa con un detalle que ha llamado mucho la atención. Trump llevaba en su mano derecha una capa de maquillaje líquido, que a la vista de las cámaras, era especialmente notoria.

Unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y han suscitado diferentes especulaciones sobre su salud. Según ha recogido la prensa internacional, el mandatario estadounidense podría estar tapando algunas manchas en la piel. Lo que podría suponer una alerta ante su estado de salud: desde enfermedades cardíacas hasta por los goteos intravenosos que supuestamente recibe.

Cabe destacar que, el pasado julio, el presidente fue sometido a diferentes exámenes de salud que concluyeron que padecía insuficiencia venosa crónica. Aunque, según destaca el informe médico, el mandatario no tenía signos de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal ni enfermedades sistémicas.

Después del aluvión de rumores, la Casa Blanca, una vez más, se ha lanzado a aclarar dichas suposiciones. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en declaraciones a Mirror, ha destacado que las irritaciones que tiene en la piel vienen dadas por los "frecuentes apretones de manos y el uso de aspirina".

Más polémicas por su estado de salud

No es la primera vez que la salud de Trump es motivo de debate. El mes pasado, el mandatario estadounidense también cubrió el hematoma de su mano con maquillaje durante una salida de la Casa Blanca. El momento fue captado cuando se disponía subirse al helicóptero Marine One rumbo a Pittsburgh. El pasado febrero, una reunión con Emmanuel Macron volvió a avivar los rumores de problemas de salud, cuando Trump apareció con la mano magullada.

Pero eso no es todo. Otra de las imágenes polémicas fueron capturadas por los fotógrafos durante la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey. El pasado 13 de julio, se podía ver a Trump sentado con las piernas hinchadas, lo que hizo retornar suposiciones sobre sus dificultades de salud.

Pero el presidente de EE.UU parece estar ajeno a este asunto. En algunas ocasiones, Trump, ha presumido de tener "buena salud" y se ha descrito como el presidente "más sano de la historia", según recoge la BBC News.

