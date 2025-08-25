Muere una joven tras ser operada y pasar varios días en la UCI por "un dolor de garganta"

Una joven de 22 años del Reino Unido ha muerto tras haber acudido al hospital con un dolor de garganta. La mujer, que llevaba tiempo quejándose de esa dolencia, tuvo que ser ingresada de urgencia, ya que cuando llegó al hospital, presentaba un absceso en sus vías respiratorias, por lo que tuvo que ser intervenida de urgencia por el personal sanitario.

Según han informado desde el propio hospital, los profesionales hicieron todo lo posible por salvarla, pero tras haber pasado cinco días en cuidados intensivos y en observación con un estado de salud "delicado", la joven ha acabado falleciendo.

Un final inesperado y trágico

Todos los hechos se remontan a noviembre del año pasado. Su nombre era Amy Forsythe, y acababa de terminar una licenciatura de periodismo. Con sus 22 años de edad, la joven se encontraba trabajando como asistente de aula y planeaba hacer su capacitación como maestra, ha informado su familia.

La mujer fue llevada al centro sanitario con un dolor de garganta que llevaba varios días sufriendo. Cuando llegó al hospital, su estado de salud empeoró, ya que se le estaba provocando un absceso en la garganta que le bloqueaba las vías respiratorias, por lo que Amy tuvo que ser intervenida de urgencia para poder salvarse.

Tras la operación, su estado de salud era complicado, por lo que estuvo ingresada en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos. Finalmente, el final fue trágico para la joven británica, ya que falleció en el hospital sin que los sanitarios pudieran hacer algo por salvar su vida.

Las declaraciones de la familia

"En noviembre pasado, Amy se enfermó en casa, por lo que tuvimos que llamar a una ambulancia para que la llevaran al Hospital del Ulster, donde pasó cinco días en cuidados intensivos", explicaba Nicol, su madre. "Amy era nuestra hija mayor, regresó hace más de un año de la Universidad John Moore de Liverpool, después de completar una licenciatura en Periodismo", añadía la madre.

Tras este terrible suceso para la familia de Amy, han llegado buenas noticias para el hospital que la atendió, ya que, casi un año después de la tragedia, su familia ha recaudado más de 15.000 libras (17.300€) para la UCI que la cuidó durante sus últimos días. Y es que la madre aseguraba que "el equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos fue increíble y decidimos que queríamos devolver algo, así que comenzamos a recaudar fondos".

La familia ha explicado que quería que las recaudaciones de fondos "mostraran su personalidad animada en el hospital, lo que los haría un poco más cómodos para las familias durante sus días difíciles". "Amy siempre fue el alma de la fiesta. Era ruidosa, ruidosa, grande y tenía una personalidad enorme; sus colores favoritos eran el rosa y el amarillo; todo lo que vestía era rosa y amarillo", añadía.

Un gesto muy agradecido

"Nuestro objetivo era recaudar 10.000 libras, pero con el concurso, los equipos de relevos en mayo y el apoyo de mi club de corredores, Scrabo Striders, el total siguió aumentando", ha explicado la madre. Y es que han aprovechado la celebración de la Maratón de Belfast para poder recaudar más fondos para la causa. Con los fondos y las donaciones, en lugar de flores, conseguimos más de 15.000 libras para la unidad del hospital.

Shaune Lynam, gerente de la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Ulster, dijo que el personal estaba "profundamente agradecido" por el gesto de la familia. "Estamos profundamente agradecidos por esta increíble donación y planeamos usarla para mejorar nuestras instalaciones para familias y parientes".

"También nos aseguraremos de que se incluya algo rosa y amarillo en la Unidad para recordar a Amy con cariño", han concluido en su comunicado.

