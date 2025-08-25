Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
España y Reino Unido preparan para enero la demolición de la verja de Gibraltar

El calendario que se maneja prevé que Bruselas cierre el texto en octubre y lo ratifique en diciembre. El acuerdo, avanzado en junio, elimina la frontera física y los controles de personas y mercancías. La Línea reclama información concreta y alerta de efectos urbanísticos y en la vivienda.

Un avión aterrizando en Gibraltar

España y el Reino Unido trabajan con una fecha: enero. Es el mes que ambas partes barajan para poder demoler la verja de Gibraltar, el paso que separa a La Línea de la Concepción de la colonia británica.

Fuentes próximas a la negociación aseguran que la hoja de ruta pasa por que la Comisión Europea tenga listo en octubre el texto definitivo del acuerdo, muy avanzado, y que la ratificación llegue en diciembre. Sería el último paso tras el entendimiento alcanzado en junio sobre el estatus del Peñón después del Brexit, el fleco pendiente en la relación entre Londres y la UE más de cinco años después de la salida británica.

Qué cambia con el acuerdo

El pacto sellado en junio dibuja un nuevo escenario: se pone fin a la verja del Peñón y se eliminan las barreras y controles para personas y mercancías. La desaparición del límite físico pretende agilizar el tránsito diario de unas 15.000 personas entre ambos lados y beneficiar, además, a los cerca de 300.000 andaluces del entorno que se mueven habitualmente por motivos laborales o de servicios.

La Línea, a favor… y con preguntas

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, celebra el horizonte temporal que se maneja. Lo califica de muy buena noticia y, al mismo tiempo, reclama información directa y actualizada sobre la implementación.

En declaraciones a EFE, ha expresado su satisfacción por la planificación, pero recuerda que, más allá de las reuniones de junio, el Ayuntamiento no ha recibido novedades y pide una cita "en breve" para conocer los detalles, "ya que a su municipio le afecta directísimamente". "Hay que recordar que las instalaciones aduaneras están en nuestro término municipal", ha apostillado el regidor.

El Consistorio ultima un memorándum para ordenar las necesidades de la ciudad ante la eliminación de los controles terrestres con Gibraltar y convertir esa transición en una oportunidad de desarrollo. La Línea ha abierto una consulta pública a la que han contribuido ciudadanos y colectivos y que, según el propio Ayuntamiento, está arrojando "resultados interesantes". La intención es recopilar toda la documentación y elevarla al Ministerio con las peticiones del municipio dentro del proceso.

