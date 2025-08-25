Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Javier Milei, envuelto en un nuevo escándalo de corrupción que afecta a su hermana

El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad aseguraba, en unos audios filtrados, que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibía sobornos a cambio de contratos con farmacéuticas para la provisión de medicamentos.

Javier Milei y su hermana Karina

Un escándalo de corrupción afecta a la hermana de Javier Milei | Europa Press (Archivo)

Yolanda Durán
Publicado:

En plena carrera hacia las elecciones legislativas de octubre, el gobierno del presidente argentino Javier Milei se enfrenta a un nuevo escándalo de corrupción. En este caso, está involucrada directamente su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La polémica comenzó con la filtración de audios comprometedores del entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

En ellos, acusa a Karina y a otros funcionarios de recibir sobornos a cambio de contratos con farmacéuticas para la provisión de medicamentos. Según las grabaciones, se establecía un esquema de retornos del 8 % sobre los contratos, donde Karina Milei recibiría el 3 %. Estas declaraciones provocaron un fuerte impacto mediático y político, especialmente por tratarse de recursos destinados a personas con discapacidad.

Allanamientos en Buenos Aires

Tras la publicación de los audios, el gobierno decidió prescindir de Spagnuolo de forma preventiva, aunque evitó hacer declaraciones directas sobre Karina Milei. Mientras tanto, la justicia avanzó rápidamente. Se realizaron 15 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, incluyendo oficinas públicas, domicilios particulares y empresas vinculadas.

Durante los procedimientos se incautaron dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo. Al mismo tiempo, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra Milei, su hermana y otros funcionarios por presuntos delitos de cohecho, fraude al Estado y violación de la ley de Ética Pública.

A un paso de las elecciones legislativas

Este escándalo estalla en un momento clave porque solo quedan varias semanas para las elecciones legislativas. La oposición exige explicaciones inmediatas y la retirada de los funcionarios implicados. Mientras, el oficialismo trata de minimizar el impacto mediático, sosteniendo que el presidente no fue mencionado explícitamente.

El caso también podría afectar seriamente a la imagen de transparencia que Milei intenta proyectar. Además, el hecho de que Karina, figura central del gobierno, esté involucrada directamente, plantea dudas y cuestiona la transparencia del entorno del presidente argentino.

