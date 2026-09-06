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Orgía y denuncias de agresión: Detienen a dos policías tras un viaje a Budapest

Según la información difundida, los incidentes se produjeron durante unas vacaciones en las que participaron alrededor de 15 compañeros de trabajo.

Policía metropolitana de Londres

Policía metropolitana de Londres AP

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Dos agentes en activo de la Policía Metropolitana han sido detenidos y posteriormente puestos en libertad bajo fianza, tras una investigación relacionada con unos hechos ocurridos durante un viaje a Budapest el pasado mes de junio.

Según la información difundida, los incidentes se produjeron durante unas vacaciones en las que participaron alrededor de 15 compañeros de trabajo. Una agente habría denunciado que "fue llevada por la fuerza" a una habitación durante una fiesta, celebrada en una vivienda alquilada.

La misma mujer habría presentado posteriormente otra denuncia por una presunta agresión sexual, cometida esa misma noche por otra compañera. Uno de los agentes, perteneciente al Comando Central Norte, fue detenido el 31 de agosto bajo sospecha de agresión. El segundo, también destinado en el mismo comando, fue arrestado el 3 de septiembre por una presunta agresión sexual.

Ambos fueron puestos en libertad bajo fianza, y permanecen suspendidos de sus funciones mientras continúa la investigación, que la Policía Metropolitana ha calificado de compleja.

La fuerza policial señaló que su Dirección de Normas Profesionales, está al frente de las investigaciones, y aseguró que cualquier acusación de delito o conducta indebida por parte de sus agentes será tratada con la máxima seriedad. Las autoridades no han confirmado públicamente todos los detalles de lo ocurrido, y la investigación continúa abierta.

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Hace una semana ocurría otra noticia similar, pero esta vez en Burgos, donde se investiga una presunta agresión sexual entre menores de 14 y 11 años en un piso tutelado.

La madre de la víctima fue quien puso la denuncia, tras lo que han separado a los dos menores mientras se llevan a cabo las investigaciones. El menor agredido ha sido reubicado en otro piso, en el que conviven menores más cercanos a su edad.

En el piso en el que ocurrieron los hechos convivían seis menores, tiene atención durante todo el día y cuenta con la presencia de al menos un "guardador" de la ONG, aunque la tutela depende de la Junta de Castilla y León.

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