La Fiscalía de Menores, la Junta de Castilla y León y la organización Nuevo Futuro investigan una presunta agresión sexual entre menores de 14 y 11 años en un piso tutelado en Burgos.

La madre de la víctima fue quien puso la denuncia, tras lo que han separado a los dos menores mientras se llevan a cabo las pesquisas. El menor agredido ha sido reubicado en otro piso, en el que conviven menores más cercanos a su edad. La Consejería tuvo conocimiento de los hechos el pasado fin de semana.

En el piso en el que ocurrieron los hechos convivían seis menores, tiene atención durante todo el día y cuenta con la presencia de al menos un "guardador" de la ONG, aunque la tutela depende de la Junta de Castilla y León.

Agresión en San Sebastián

Hace unos días también conocíamos la detención de un joven de 22 años por dos presuntas agresiones sexuales a una menor ocurridas en una tienda de golosinas de San Sebastián a finales de junio.

Fue el pasado 30 de junio cuando los agentes conocieron este caso, mientras que las primeras diligencias permitieron identificar al presunto autor, que frecuentaba el establecimiento en el que presuntamente se habían producido los hechos. Ese mismo día, el joven fue detenido y, tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional, donde todavía permanece, tal y como informa el Departamento vasco de Seguridad.

Como consecuencia de esta investigación, aparecieron nuevas denuncias e indicios sobre nuevos casos relacionados de agresión sexual. Es por lo que el pasado 8 de julio la Sección Central de Investigación Criminal de la Ertzaintza (SECIC) asumió la investigación.