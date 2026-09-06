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Trump acusa a España de tener "cero control" de sus fronteras y vuelve a criticar la gestión de Ceuta

Donald Trump ha acusado este domingo al Gobierno español de tener "cero control" sobre la frontera con Marruecos y ha calificado de "triste" la situación migratoria en Ceuta.

Mensaje de Donald Trump en su red social

Mensaje de Donald Trump en su red social @realDonaldTrump

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este domingo contra España por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de tener "cero control" sobre sus fronteras, al tiempo que ha calificado de "triste" la situación que atraviesa el país.

"Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera. ¡Vaya!", ha escrito Trump en una publicación en sus redes sociales, en la que vuelve a referirse a la situación migratoria en la ciudad autónoma.

Se trata de la segunda vez esta semana que el mandatario estadounidense carga públicamente contra España. El pasado jueves calificó al país de "arruinado" y volvió a cuestionar la gestión del Gobierno español ante la crisis migratoria desencadenada por la llegada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta.

Mensaje de Donald Trump en su red social
Mensaje de Donald Trump en su red social | @realDonaldTrump

Trump ya acusó a Sánchez de "mala gestión" durante la llegada masiva de migrantes

Trump ya se había pronunciado sobre la situación en los primeros días de la entrada masiva de migrantes, cuando atribuyó el episodio a las "leyes débiles" y a una "mala gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El presidente estadounidense llegó entonces a afirmar que las autoridades españolas "no sabían qué hacer" ante la llegada de decenas de miles de personas.

En sus anteriores declaraciones, Trump también se hizo eco de la interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo español del pasado mes de julio sobre la devolución de migrantes que llegan a territorio español a nado.

Este asunto ha sido señalado precisamente por el Gobierno español como uno de los ejemplos de los bulos que contribuyeron a alimentar el cruce masivo desde Marruecos.

Las nuevas críticas de Trump se producen después de que las autoridades españolas hayan reforzado la respuesta ante la situación migratoria en Ceuta y hayan reclamado apoyo de la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias de la llegada masiva de migrantes.

Con su nuevo mensaje, el presidente estadounidense vuelve a situar a España en el centro de sus críticas sobre política migratoria y control fronterizo, apenas unos días después de sus anteriores ataques contra el Gobierno español.

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