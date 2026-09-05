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MISIÓN DE PAZ

Witkoff y Kushner llegan a Moscú con una propuesta de Trump para impulsar la paz en Ucrania

Putin asegura que los enviados de Trump "son invitados bienvenidos en Rusia", y ha mostrado su voluntad de trabajar con ellos.

Llegada de Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú

Witkoff y Kushner llegan a Moscú con una propuesta de Trump para impulsar la paz en Ucrania | Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Los representantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, han llegado este sábado a Moscú, con el objetivo de reactivar las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra de Ucrania. La visita se produce en un momento clave para los esfuerzos diplomáticos, y contempla también una posterior reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Kiev.

La delegación estadounidense tiene previsto mantener contactos con el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su estancia en la capital rusa. El principal objetivo de Washington es presentar una iniciativa que permita desbloquear las negociaciones, y avanzar hacia un posible acuerdo de paz. Trump ha confirmado que sus enviados viajan con una propuesta concreta, aunque por el momento no se conocen públicamente los detalles de su contenido.

Witkoff y Kushner han aterrizado en el aeropuerto internacional de Moscú-Vnúkovo, a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. El vuelo, identificado como SAM934, procedía de Miami y había realizado previamente una escala en Helsinki.

A su llegada, los dos enviados han sido recibidos por Kiril Dmítriev, representante especial de Putin para las inversiones y la cooperación económica con otros países y responsable del Fondo Ruso de Inversión Directa.

"Witkoff y Kushner son invitados bienvenidos en Rusia"

Desde el Kremlin se ha transmitido una disposición favorable al encuentro. Putin ha asegurado que Witkoff y Kushner "son invitados bienvenidos en Rusia", y ha mostrado su voluntad de trabajar con ellos. El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, ya había señalado que el Kremlin informaría sobre cualquier contacto oficial con los representantes estadounidenses.

Tras las reuniones en Moscú, la misión diplomática continuará previsiblemente en Ucrania. Witkoff y Kushner tienen previsto desplazarse a Kiev, para reunirse con Zelenski y abordar la misma iniciativa desde la perspectiva ucraniana.

La Casa Blanca busca así acercar las posiciones de Moscú y Kiev, después de años de enfrentamiento. La propuesta estadounidense podría convertirse en un nuevo punto de partida, para unas negociaciones que permitan avanzar hacia el final del conflicto, aunque todavía existe incertidumbre sobre la respuesta de Rusia y Ucrania.

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