Detienen a un hombre en Mallorca por saltarse una orden de alejamiento hacia su expareja y colarse en su casa

Un hombre ha ingresado en prisión provisional por una orden judicial, después de ser detenido en Manacor, Mallorca, por presuntamente incumplir una orden de alejamiento y entrar en el domicilio de su expareja, a quien habría agredido y amenazado de muerte.

Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando la mujer se encontraba durmiendo en su vivienda. Según ha informado la Policía Nacional, la víctima se despertó al escuchar ruidos y gritos de un hombre, al que reconoció inmediatamente como su expareja.

El individuo habría accedido a la vivienda saltando la verja, y llegando hasta la habitación donde se encontraba la mujer. La víctima le pidió que se marchara de la casa nada más verlo, pero el hombre se negó, por lo que la mujer decidió coger su teléfono para llamar a la Policía, y salir de la vivienda en busca de ayuda.

Sin embargo, el hombre la habría perseguido hasta el exterior y la tiró al suelo. Durante el incidente, presuntamente el hombre amenazó a la víctima con matarla "si avisaba a los agentes". Finalmente la mujer consiguió escapar y refugiarse en su coche, desde donde pudo llamar a la Policía y pedir ayuda.

Inmediatamente después, una Patrulla de la Policía Nacional llegó a atender a la víctima, y se fueron con ella a su vivienda, donde se encontraba su expareja, y allí mismo lograron detenerlo. El varón está acusado inicialmente de malos tratos, allanamiento de morada y quebrantamiento de condena. Tras pasar a disposición judicial, el juez ha acordado su ingreso en prisión provisional.

Detienen a un hombre de 42 años por agredir a su pareja en Lleida

Este mismo fin de semana, otro hombre de 42 años ha sido detenido en Lleida, por presuntamente agredir a su pareja causándole heridas. La víctima, que en un primer momento se encontraba en el hospital CAP de Aitona, tuvo que ser trasladada a la UCI del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, debido a la gravedad de sus heridas, aunque no se teme por su vida.

Otros sucesos similares

Hace apenas un mes ocurría un suceso similar, pero esta vez en Estella, Navarra, donde un hombre era detenido como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, al incumplir una orden de alejamiento en vigor.

El arresto tuvo lugar por parte de los agentes del Grupo de Protección y Atención Ciudadana de la comisaría del municipio navarro, a través de un dispositivo especial de vigilancia, que les permitió localizar al sospechoso incumplimiento la medida judicial.