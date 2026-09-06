Witkoff y Kushner llegan a Kiev tras reunirse con Putin para impulsar un acuerdo de paz

Los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner han llegado este domingo a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, después de haber viajado este pasado sábado a Moscú para presentar al presidente ruso, Vladímir Putin, una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra.

"Damos la bienvenida a Kiev a los representantes del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner", ha señalado la Oficina de la Presidencia de Ucrania en su cuenta oficial de Telegram, donde ha compartido también un mensaje de uno de los negociadores del equipo de Zelenski.

"Continuamos con una estrecha coordinación sobre los próximos pasos para poner fin a la guerra", añade el comunicado.

Según las imágenes difundidas por la Presidencia ucraniana, Witkoff y Kushner han sido recibidos a su llegada a la estación ferroviaria de Kiev por el equipo negociador ucraniano al completo.

Entre las personas que les han dado la bienvenida se encuentran el jefe de gabinete, Kirilo Budánov; el jefe del servicio de inteligencia exterior, Rustem Umérov; David Arajamia, líder del partido oficialista Servidor del Pueblo en el Parlamento; y el primer vicejefe de la Administración Presidencial, Serguí Kislitsia.

Los representantes estadounidenses han sido recibidos con abrazos por los miembros de la delegación ucraniana antes de iniciar una nueva ronda de contactos centrada en la búsqueda de una salida al conflicto.

Primera visita a Kiev desde el regreso de Trump

Se trata de la primera visita de Steve Witkoff y Jared Kushner a Kiev desde que Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos.

Hasta ahora, ambos negociadores habían viajado en varias ocasiones a Moscú para mantener contactos con las autoridades rusas, pero no habían visitado la capital ucraniana. Esto había obligado al propio Zelenski y a su equipo a desplazarse a Estados Unidos o a otros países para mantener reuniones con los representantes de la Administración estadounidense.

La última reunión entre el equipo de Zelenski y los emisarios estadounidenses tuvo lugar a finales del pasado mes de marzo en Miami, en el estado de Florida.

Además, el presidente ucraniano se ha reunido personalmente con Donald Trump en dos ocasiones durante el mes de julio: una de ellas en el marco de la cumbre de la OTAN y otra en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

La llegada de Witkoff y Kushner a Kiev se produce apenas un día después de que ambos mantuvieran una reunión con Vladímir Putin en el Kremlin, donde trasladaron al presidente ruso una propuesta para tratar de avanzar hacia el final de la guerra.

Zelenski insiste en la necesidad de una "paz digna"

Pese a los nuevos contactos entre las partes, el diálogo para poner fin al conflicto continúa estancado después de más de seis meses sin avances significativos.

Entre los factores que han dificultado las negociaciones se encuentra la guerra de Estados Unidos con Irán, además de las profundas diferencias que todavía separan a Rusia y Ucrania.

Poco antes de la llegada de los representantes de la Casa Blanca, Volodímir Zelenski ha asegurado en sus redes sociales que Ucrania está preparada para continuar dialogando.

"Estamos preparados para dialogar", ha escrito el presidente ucraniano tras reunirse con su equipo para preparar el encuentro con Witkoff y Kushner.

"Ucrania siempre ha sido y seguirá siendo constructiva. Estamos interesados en acercar el fin de la guerra. La paz es necesaria. Se necesitan garantías de seguridad. Es necesario que la paz de posguerra tenga un carácter digno", ha señalado.

Zelenski ha asegurado además que las propuestas para lograr una paz que considere digna para Ucrania ya están preparadas y ha insistido en la necesidad de trabajar de forma coordinada.

Ahora, ha añadido, es "importante trabajar de manera coordinada, sustancial y realista" para intentar avanzar hacia un acuerdo que permita poner fin a la guerra.