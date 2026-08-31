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Aumentan a 23 las agresiones sexuales y más de 300 mujeres son trasladadas a centros habilitados

Los datos del Ministerio Público difieren de los ofrecidos este lunes por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha cifrado en 21 las agresiones sexuales cometidas durante la crisis migratoria.

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Crisis en Ceuta: Aumentan a 23 las agresiones sexuales tras la entrada masiva y cientos de menores siguen a la espera de una solución | Antena 3 Noticias

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Pepe Ribas
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La Fiscalía General del Estado ha elevado a 23 las agresiones sexuales registradas en Ceuta desde la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio, según los últimos datos difundidos este lunes. De ellas, cinco son violaciones y nueve de las víctimas son menores de entre 14 y 17 años.

Traslado de más de 300 mujeres a una nave en El Tarajal

La Ciudad Autónoma ha señalado que más de 300 serán trasladadas a una nave en El Tarajal para descongestionar las instalaciones actuales. "Desfallecer, no vamos a desfallecer hasta que se vaya la última niña de aquí", ha asegurado una de las responsables del dispositivo. Además, 190 mujeres con niños han sido trasladadas este jueves en autobuses hasta otro espacio situado en La Hípica, dentro de las medidas adoptadas para aliviar la presión sobre los recursos de acogida.

Ceuta acoge actualmente a nueve menores víctimas de agresión sexual

En cuanto a la atención a las víctimas, el Centro de Crisis 24 horas de Ceuta acoge actualmente a nueve menores víctimas de agresión sexual en sus instalaciones residenciales de corta estancia, que cuentan con 14 plazas. La situación de los menores migrantes continúa siendo, además, uno de los principales retos para las autoridades ceutíes. Unas 350 niñas llevan semanas viviendo en un patio, en tiendas de campaña y con pocas comodidades, a la espera de conocer cuál será su destino. Personas que trabajan sobre el terreno explican que las menores se encuentran cansadas, nerviosas y con incertidumbre ante una situación que se prolonga sin una solución definitiva.

Desacuerdo en la cifra de agresiones sexuales

La cifra supone un aumento respecto a los datos comunicados la pasada semana. El 27 de agosto, la Fiscalía contabilizaba 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, de las que 16 eran mujeres y la mayoría menores. Los datos del Ministerio Público difieren de los ofrecidos este lunes por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha cifrado en 21 las agresiones sexuales cometidas durante la crisis migratoria. Según la ministra, cinco fueron agresiones con penetración y hubo además un intento no consumado. Redondo ha señalado que hay cinco presuntos agresores investigados.

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