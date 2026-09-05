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Donald Trump reacciona al juicio de Lindsay Clancy: "Es una pena"

Este caso se ha convertido en el juicio más mediático de Estados Unidos en décadas, por eso el presidente estadounidense se ha pronunciado al respecto suponiendo que se celebrará otro juicio.

Trump reacciona al juicio de Donald Trump reacciona al juicio de Lindsay Clancy

Donald Trump reacciona al juicio de Lindsay Clancy: "Es una pena" | Antena 3 Noticias

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Ruth Galvez
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En enero de 2023 se le atribuyó a la enfermera Lindsay Clancy el asesinato de sus tres hijos y, posteriormente, se habría lesionado con un cuchillo para después tirarse por la ventana de su casa.

Este caso se ha convertido en el juicio más mediático de Estados Unidos en décadas, por eso el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha pronunciado al respecto expresando que "habrá un precio, va a ser en un centro psiquiátrico o la cárcel", pero Trump cree que tendrá que celebrarse otro juicio.

Hay que recordar que Clancy ha sido acusada de tres cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus hijos de 5 y 3 años, y de apenas 8 meses. Las autoridades confirmaron que la causa del fallecimiento de los menores fue el estrangulamiento con bandas de ejercicio en la vivienda familiar de Duxbury. Por su parte, la madre se declaró no culpable por no estar plenamente en sus facultades mentales a la hora del asesinato.

Tras seis semanas de juicio, este se ha declarado nulo después de que el jurado no haya conseguido alcanzar un veredicto, debido a que los 12 miembros del jurado tenían posturas enfrentadas. El abogado de Clancy sostuvo en su defensa que estaba bajo los efectos de "la grave crisis psiquiátrica que sufrió tras el último parto".

La Fiscalía cree que fue planificado

La Fiscalía presenta una interpretación muy difusa, ya que los fiscales reconocen que Clancy tenía problemas de salud mental, pero sostienen que eso no le impedía comprender lo que estaba haciendo. Entre las pruebas presentadas se encuentran búsquedas realizadas desde su teléfono relacionadas con alucinaciones, psicosis, suicidio, medicamentos y otros temas psicológicos. Por su parte, los fiscales también han señalado que, poco antes de los asesinatos, Clancy habría pedido a su entonces marido fuera de casa, un comportamiento que consideran compatible con una acción planificada.

La Fiscalía también ha vuelto a plantear durante el juicio la posibilidad de que el intento de suicidio posterior a la muerte de los niños pudiera haber sido fingido o formar parte de una estrategia para evitar las consecuencias de los asesinatos. La defensa rechaza esa interpretación.

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