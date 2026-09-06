Alemania afronta unas elecciones regionales con la ultraderecha como favorita en Sajonia-Anhalt

Los colegios electorales han abierto este domingo en Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania, donde cerca de 1,7 millones de votantes están llamados a las urnas para elegir el nuevo Parlamento regional en unos comicios en los que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) parte como clara favorita, aunque sin alcanzar por sí sola la mayoría absoluta según las encuestas.

Los centros de votación permanecerán abiertos desde las 08:00 horas (06:00 GMT) hasta las 18:00 horas (16:00 GMT), momento en el que comenzará el recuento de votos.

La principal incógnita de la jornada será hasta qué punto el resultado de AfD le permitirá acercarse a una mayoría suficiente para gobernar y qué combinaciones podrán articular el resto de partidos.

La AfD roza el 41 % y obliga al resto de partidos a buscar alternativas

El último Politbarometer, la encuesta de referencia de la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF), publicada el jueves, sitúa a AfD en el 41% de los votos, muy por delante de la Unión Cristianodemócrata (CDU), que obtendría un 23%.

La Izquierda alcanzaría el 11,5%, mientras que el Partido Socialdemócrata (SPD) se quedaría en el 8,5% y Los Verdes en el 6%. Por debajo del umbral del 5% necesario para entrar en el Parlamento regional quedarían, según este sondeo, la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), con un 4%, y el Partido Liberal (FDP), con un 3 %.

Estos resultados no otorgarían a AfD la mayoría absoluta, aunque la formación podría beneficiarse de que alguno de los partidos que se encuentran cerca del 5% no lograse superar finalmente el umbral.

La actual coalición de Gobierno está formada por la CDU, el SPD y el FDP, aunque los liberales podrían quedar fuera del Parlamento regional. Una alianza entre CDU, SPD y Los Verdes tampoco lograría, con los resultados que reflejan las encuestas, una mayoría absoluta y tendría que recurrir previsiblemente a apoyos puntuales de La Izquierda para gobernar en minoría.

La CDU ha descartado tanto un acuerdo con AfD como con La Izquierda, una posición que quedó fijada en una resolución aprobada por el partido en 2018.

En caso de gobernar en solitario, AfD ha anunciado medidas como una "ofensiva de deportaciones y remigración", una ayuda económica por nacimiento para los niños que tengan al menos uno de sus progenitores con pasaporte alemán o la prohibición de las banderas arcoíris en las escuelas públicas.

La BSW, clave para la formación de Gobierno

Otro de los factores de incertidumbre será el resultado de la BSW, la formación fundada y presidida por Sahra Wagenknecht. Si supera el 5% y logra representación parlamentaria, podría complicar todavía más las negociaciones para formar Gobierno.

Wagenknecht ya se ha mostrado contraria a que su partido facilite la reelección del actual primer ministro regional, Sven Schulze, de la CDU. Entre las alternativas planteadas por la dirigente figura la creación de un Gobierno de expertos que busque mayorías suprapartidistas en el Parlamento.

Esta situación podría abrir la puerta a distintos escenarios postelectorales, en un Parlamento en el que AfD aspira a convertir su ventaja electoral en capacidad efectiva de Gobierno.