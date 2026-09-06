Indonesia restringe vuelos por la ceniza del Anak Krakatau, aunque descarta riesgo de tsunami

Las autoridades de Indonesia han restringido este domingo parte de la actividad aeroportuaria y otras actividades en zonas de Java y Sumatra debido a la nube de ceniza procedente del volcán Anak Krakatau, cuya actividad se ha intensificado durante el fin de semana, aunque los organismos de emergencias del país han descartado un riesgo inminente de tsunami.

La nube de ceniza ha obligado a modificar y suspender operaciones en varios aeropuertos, entre ellos el Soekarno-Hatta de Yakarta, el principal del país. Según el Ministerio de Transportes, la situación ha afectado a 209 vuelos y a unos 22.800 pasajeros, con cancelaciones, retrasos y cambios de programación tanto en conexiones nacionales como internacionales.

Las restricciones también han afectado a otros aeródromos, mientras compañías como Garuda Indonesia, AirAsia, Singapore Airlines y Cathay Pacific han anunciado ajustes en sus operaciones.

"Varios vuelos de AirAsia con origen y destino en Yakarta fueron cancelados o reprogramados", ha declarado el director ejecutivo interino de AirAsia Indonesia, el capitán Achmad Sadikin, en declaraciones recogidas por el diario 'The Jakarta Post'.

"La situación provocada por las cenizas volcánicas también ha obligado a realizar ajustes operativos en determinados servicios de AirAsia cuyas rutas de vuelo podrían verse afectadas", ha añadido, señalando que los pasajeros afectados habían sido informados sobre el estado de sus vuelos y las alternativas disponibles.

La actividad del Anak Krakatau, situado en el estrecho de la Sonda, entre Java y Sumatra, se intensificó durante la noche del viernes. Hasta el momento, la agencia meteorológica indonesia ha detectado ceniza en distintas zonas de Yakarta, Banten, Java Occidental, Lampung, Bengkulu y Sumatra Meridional, con columnas que han alcanzado varios kilómetros de altura.

Escuelas cerradas y pescadores en tierra

El episodio también ha tenido repercusión en la vida cotidiana de algunas comunidades próximas. Varias escuelas han suspendido sus actividades debido a las molestias provocadas por la ceniza, mientras que algunos pescadores de la zona han interrumpido sus salidas al mar.

En Bandar Lampung, las autoridades han recurrido además a camiones cisterna para humedecer las principales carreteras y evitar que el material volcánico se levante y dificulte la circulación.

"Se ordenó a la agencia de desastres y al departamento de bomberos de Bandar Lampung que rociaran agua en varias carreteras principales", ha explicado la alcaldesa de la ciudad, Eva Dwiana.

"Esperamos que el rociado reduzca la ceniza volcánica en suspensión del Anak Krakatau que está molestando a los residentes y usuarios de la vía", ha agregado.

Las autoridades han pedido a la población que extreme las precauciones ante la caída de ceniza, utilizando mascarillas y protección ocular, limitando las actividades al aire libre y aumentando la atención al volante por la posible reducción de la visibilidad. También han recomendado a residentes, pescadores y turistas que se mantengan alejados de un radio de tres kilómetros alrededor del cráter activo.

# Los antecedentes del volcán mantienen especialmente atentos a los servicios de emergencia, que han reforzado la vigilancia y preparado las rutas de evacuación y los puntos de reunión de las poblaciones costeras.