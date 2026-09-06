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CRISIS MIGRATORIA

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta mientras continúan las críticas del PP a su gestión migratoria

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria, y de la decisión del Gobierno de tomar el control del puerto de Ceuta.

El Gobierno ha comenzado a acondicionar una explanada en el Muelle de Poniente de Ceuta

El Gobierno ha comenzado a acondicionar una explanada en el Muelle de Poniente de Ceuta EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La crisis migratoria de Ceuta continúa marcando la actualidad de la ciudad autónoma más de un mes después de la llegada de miles de migrantes a finales de julio. Este sábado, el Gobierno reforzó el dispositivo de atención y alojamiento con el objetivo de garantizar la asistencia humanitaria ante la presencia todavía de cientos de personas en las calles.

Una de las principales actuaciones fue el control del puerto de Ceuta para organizar la atención a los migrantes, y habilitar diferentes espacios donde puedan ser alojados de manera provisional. En este contexto, el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, autorizó a la Secretaría de Estado de Migraciones el uso temporal de una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, dentro de la zona de servicio del puerto.

El espacio permitirá instalar carpas y otros recursos destinados a reforzar la capacidad de acogida, mientras el Gobierno continúa buscando plazas para atender a las personas que permanecen en la ciudad.

La situación ha generado también nuevas protestas en Ceuta. Los manifestantes han vuelto a mostrar su rechazo al campamento habilitado en el puerto, y han reclamado que los migrantes sean trasladados o regresen cuanto antes.

El PP vuelve a cargar contra Sánchez

La gestión de la crisis migratoria también ha protagonizado el inicio del curso político del Partido Popular. Durante un acto celebrado en Getafe, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por su respuesta ante la llegada de miles de migrantes a finales de julio.

Feijóo reprochó especialmente la ausencia del presidente del Gobierno durante aquellos acontecimientos, y defendió las movilizaciones ciudadanas en apoyo a Ceuta. "Sigue el uno, el peor de todos, Pedro Sánchez. Le vamos a echar", afirmó durante su intervención.

El líder popular aseguró además que su partido "sí defiende a Ceuta", y reivindicó las concentraciones celebradas en los últimos días.

Mientras continúa el enfrentamiento político, el Gobierno mantiene activo el dispositivo de atención y sigue buscando nuevas plazas de acogida para hacer frente a una crisis que, más de un mes después de su inicio, continúa teniendo presencia en las calles y condicionando la agenda política de la ciudad autónoma.

Además, el Ministerio del Interior ha ampliado los controles fronterizos para los viajeros procedentes de Italia hasta el próximo 22 de septiembre, según la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado.

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Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de inmigrantes

Este sábado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comunicaba que el Gobierno asume el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de personas migrantes en carpas y otros espacios.

Además, el Departamento liderado por Óscar Puente autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, de la zona de servicio del puerto de Ceuta. Y también firmaba la orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante.

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: Antonio Maíllo critica la "sensación de descontrol" del Ministerio del Interior en Ceuta

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Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: Sira Rego reclama al PP que "firme" el traslado de las 500 menores de Ceuta a la Península

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha instado al Partido Popular a autorizar el traslado de 500 menores desde Ceuta a la península, señalando que los recursos están listos y que solo se requiere la aprobación del gobierno autónomo.

En esta línea, ha propuesto dos acciones inmediatas para el PP: formalizar dicho traslado, dado que las plazas ya están habilitadas y financiadas por el Estado, y que las comunidades autónomas gobernadas por esta formación se sumen a la acogida solidaria de los menores.

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: Donald Trump acusa al gobierno español de no tener control sobre la frontera

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Donald Trump mensaje | Truth Social

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Feijóo reprochó especialmente la ausencia del presidente del Gobierno durante aquellos acontecimientos y defendió las movilizaciones ciudadanas en apoyo a Ceuta. "Sigue el uno, el peor de todos, Pedro Sánchez. Le vamos a echar", afirmó durante su intervención.

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo

Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de la crisis migratoria en Ceuta, que cumple ya un mes y una semana.

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