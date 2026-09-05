Feijóo reclama la comparecencia de la directora del CNI para conocer "la verdad" sobre Ceuta

La gestión de la crisis migratoria de Ceuta ha marcado el inicio del curso político del Partido Popular en Madrid. Reunidos en Getafe, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han arremetido contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por su ausencia durante la entrada de miles de migrantes registrada a finales de julio.

"Sigue el uno, el peor de todos, Pedro Sánchez. Le vamos a echar", ha asegurado Feijóo durante su intervención, en la que también ha defendido las concentraciones ciudadanas celebradas en apoyo a la ciudad autónoma. "Los populares sí defendemos a Ceuta y lo vimos el miércoles", ha afirmado.

El líder del PP ha reclamado además a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que permita la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para explicar lo sucedido.

Feijóo ha pedido que se conozca "la verdad" sobre la crisis, aunque sea dentro del formato reservado de esta comisión, y ha advertido a Robles de que, si continúa impidiendo la comparecencia, será "igual que Pedro Sánchez".

El PP denuncia la ausencia de Sánchez

El dirigente popular ha acusado al Gobierno de mostrarse "hostil" con "los invadidos" y "dócil con los invasores", además de ser "duro" con los ciudadanos que se manifestaron en apoyo a Ceuta y "blando con las mafias de la inmigración ilegal".

"Ceuta es España", ha proclamado Feijóo, quien ha defendido que el país no debe elegir entre mantener buenas relaciones con Marruecos y preservar su dignidad, ni necesita "pedir permiso para controlar sus fronteras".

Ayuso ha elevado el tono contra Sánchez al reprocharle que continuara de vacaciones mientras se desarrollaba la crisis. La presidenta madrileña ha sostenido que la entrada de migrantes estuvo coordinada, en su opinión, por los servicios secretos marroquíes, y ha acusado al presidente del Gobierno de ignorar los informes que advertían de lo que podía suceder.

"Cuando tienes una responsabilidad, eso está por encima de tu derecho a las vacaciones", ha señalado Ayuso, quien ha afirmado que Sánchez "no tiene derecho a vacaciones" mientras el país atraviesa una crisis. "Si las cosas están mal, te quedas con tu pueblo. Y cuando se arreglen, ya te irás si puedes", ha añadido.

La dirigente madrileña también ha defendido a los habitantes de Ceuta frente a quienes los califican de racistas o de extrema derecha y ha recordado que la ciudad constituye, a su juicio, "un ejemplo de convivencia de culturas".

Feijóo propone prohibir el uso individual de pantallas en los colegios

Feijóo ha aprovechado el acto para presentar otra de las propuestas con las que el PP afronta el nuevo curso. "La política necesita volver a hablar de España y a España", ha proclamado antes de anunciar que su formación estudiará cómo extender al conjunto del país la prohibición del uso individual de pantallas y dispositivos digitales en los centros educativos.

"Vamos a implantar en toda España, debatiendo la forma de hacerlo, la prohibición del uso individual de pantallas y dispositivos digitales en Infantil y Primaria en los colegios públicos y concertados", ha adelantado el líder popular.

El nuevo modelo de financiación autonómica también ha ocupado parte de las intervenciones. Feijóo ha cuestionado que el Gobierno pretenda aprobar un sistema para el conjunto de los ciudadanos cuando, según ha denunciado, han votado en contra los Ejecutivos que representan a "la inmensa mayoría de los españoles".

Ayuso ha asegurado que la Comunidad de Madrid será la región "más perjudicada" por el nuevo reparto y ha afirmado que tendrá que aportar 800 millones de euros adicionales. "El dinero de los madrileños no se toca y el que lo toque lo va a pagar", ha advertido la presidenta madrileña.

PSOE y Podemos responden a las críticas

El Gobierno no se ha pronunciado este sábado sobre las nuevas acusaciones del Partido Popular. Desde las filas socialistas, sin embargo, han defendido que el presidente ya ofreció las explicaciones correspondientes sobre la crisis y han acusado al PP de basar su estrategia en el enfrentamiento.

"¿Qué política quiere el PP? ¿La del insulto?", han cuestionado desde el PSOE ante las intervenciones de los dirigentes populares en Getafe.

Podemos, por su parte, ha reclamado nuevamente al Ejecutivo que rompa "todo tipo de relaciones" con Marruecos. Algunas voces críticas de la formación también se han mostrado decepcionadas e indignadas con las explicaciones ofrecidas por Sánchez.