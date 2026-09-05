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El BOE publica la orden que amplía los controles fronterizos a viajeros de Italia hasta el 22 de septiembre

Esta prórroga surtirá efectos desde la medianoche del 8 de septiembre hasta el 22 de septiembre a las 24:00 horas y quedará en "evaluación permanente" hasta que "desaparezcan las amenazas que motivaron su adopción".

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni

El BOE publica la orden que amplía los controles fronterizos a viajeros de Italia hasta el 22 de septiembre | Reuters

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Ruth Galvez
Publicado:

La entrada masiva de migrantes de hace más de un mes a Ceuta hizo que las tensiones entre España e Italia no hayan dejado de crecer. Esto provocó que el Gobierno de Giorgia Meloni suspendiera el acuerdo de libre circulación Schengen de la Unión Europea con España. Esta medida se adoptó como respuesta a la crisis migratoria en la ciudad autónoma de personas procedentes de Marruecos.

Por eso, este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden del Ministerio del Interior por la que confirman la ampliación de los controles en las fronteras tanto aéreas como marítimas españolas a los viajeros procedentes de Italia. Esta decisión responde a la nueva prolongación del Gobierno de Meloni de la suspensión del espacio Schengen a los pasajeros que llegan de España.

Estará en "evaluación permanente"

Esta prórroga surtirá efectos desde la medianoche del 8 de septiembre hasta las 24:00 horas del 22 de septiembre. Según recoge el texto, este caso estará en "evaluación permanente" y quedará sin efecto antes de la fecha prevista "cuando desaparezcan las amenazas que motivaron su adopción".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, firmó el 4 de septiembre la orden que señala que cualquier prolongación deberá acordarse mediante una "nueva decisión motivada", tras estar actualizada su "necesidad y proporcionalidad" y cumpliendo con todos los requisitos y procedimientos establecidos en el Código de fronteras Schengen.

Italia ya ha prolongado 15 días más sus controles

Por eso, este lunes pasado Italia anunció que los controles fronterizos a los pasajeros procedentes de España se iban a prolongar 15 días más y la respuesta de Moncloa no se hizo esperar. A su vez, el Gobierno también anunció una prórroga de 15 días en los controles fronterizos a los viajeros que por mar o aire acceden al territorio nacional desde Italia. Dichos controles se instauraron el pasado 8 de agosto por un plazo inicial de un mes.

Desde el Gobierno de Meloni se informó de que "la decisión se ha tomado, en línea con el análisis realizado por el Comité de Análisis de Inmigración y Seguridad Fronteriza, debido a que persisten los elementos de evaluación que habían motivado su reintroducción el pasado 1 de agosto", señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

El Gobierno de Italia comunicó su decisión al Ejecutivo español. "Las evaluaciones que justifican la prórroga fueron comunicadas por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, a su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, durante una conversación telefónica constructiva", precisó la nota oficial.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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