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FERTILIDAD

La congelación de óvulos se duplica año tras año en España

La Federación Española de Fútbol financiará el tratamiento de sus jugadoras.

Imagen de archivo de un óvulo

Imagen de archivo de un óvulo Archivo

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Carlos Villán
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Mucho se habla en los últimos días de la preservación de óvulos después de conocer que Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha ultimado un acuerdo con una clínica de fertilidad para financiar el proceso de congelación de ovocitos de las jugadoras.

El caso de las deportistas de élite es singular porque su mejor momento físico coincide con su mayor etapa de fertilidad. Muchas acaban renunciando a la maternidad o postergándola sin saber que posibilidades de embarazo tendrán en un futuro a cambio de no renunciar a una carrera profesional que no volverá.

"Hay deportistas de élite o bailarinas que llegan a perder la regla. Su cuerpo está sometido a tal esfuerzo que entiende que no se puede permitir gestar vida", explica la Doctora Juana Crespo, ginecóloga experta en medicina reproductiva.

La criopreservación de óvulos es una técnica al alza que se duplica año tras año en nuestro país. Según los datos de la Sociedad Española de Fertilidad, el 80 por ciento de las mujeres preserva por motivos sociales. Los tres factores más importantes para tomar la decisión son el desarrollo de carreras profesionales largas y costosas y la inestabilidad económica y sentimental de la paciente.

"En España, las mujeres están llegando a las clínicas con 36 años de media, cuando la edad ideal son los 26", añade la experta. Dos jóvenes valencianas nos explican que no tendrían inconveniente en congelar óvulos por lo que pueda ocurrir en un futuro. Una de ellas confirma que sí ha buscado información al respecto para evitar sorpresas si un día tomara esa decisión.

A mayor edad, la calidad del ovocito empeora y la posibilidad de un futuro embarazo es menor. En España, la edad media para gestar tras la descongelación de los ovocitos es a los 41 años.

"Por debajo de 35 años hay un porcentaje de éxito de embarazo del 90 por ciento con solo una extracción. Pero a partir de los 35 la cosa cambia mucho. El ovocito viejo aguanta peor la vitrificación, es más poroso y nos genera inseguridad porque no sabes qué vas a descongelar", explica Crespo desde su clínica de Valencia. Una clínica que este año prevé acabar con un aumento del 50 por ciento de casos nuevos.

Primero se llamó congelación y ahora criopreservación, dado que la congelación se realiza de forma ultrarápida con nitrógeno. Posteriormente, los óvulos se criopreservan en tanques de nitrógenos a -196 grados centígrados. La principal ventaja es el aumento de la supervivencia al descongelar. Al congelar tan rápido no se forman estructuras de hielo en la célula (óvulo) que podrían provocar daño al descongelar.

El precio del tratamiento ronda los 2.500 euros, a lo que hay que sumar el coste del mantenimiento. En Alemania, por ejemplo, la cifra asciende hasta los cuatro mil euros. La sanidad pública solo financia la preservación de la fertilidad en casos con prescripción médica. "La Seguridad Social cubre los casos oncológicos antes de recibir quimioterapia o de pacientes con enfermedades autoinmunes graves", cuenta la doctora.

Galicia es la única autonomía que cubre la preservación de óvulos desde 2024 para mujeres mayores de 30 a 35 años que deseen postergar la maternidad.

Más allá de las oportunidades que ofrece la ciencia, la cuestión deportiva aviva el debate sobre si son las carreras deportivas las que deben adaptarse a la naturaleza de la mujer y no al revés.

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