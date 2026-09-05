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Muere un ciclista tras chocar contra otro en la contrarreloj de la V Vuelta Soria Máster

El corredor chocó fuertemente contra otro ciclista en plena contrarreloj.

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Un ciclista ha perdido la vida este sábado tras chocar contra otro participante en el kilómetro 6 de la carretera provincial SO-P-5022, etapa de la contrarreloj individual de la V Vuelta Soria Máster.

Murió tras chocar fuertemente contra otro ciclista

La prueba se estaba celebrando en el municipio soriano de Talveila, cuando el ciclista chocó contra otro en el kilómetro 6 de la SO-P-5022 y falleciendo poco después. Al conocerse el accidente se informó de que el participante se encontraba ya en estado grave, pero poco después se confirmó su fallecimiento.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó rápidamente una ambulancia, pero el personal médico no fue capaz de salvarle la vida. También se trasladó un helicóptero sanitario.

La prueba fue suspendida por el Club Deportivo Sport Navaleno y hasta el momento no se tiene conocimiento de la identidad del fallecido (hay medios que afirman que tenía unos 60 años), el equipo en el que participaba y las circunstancias en las que se produjo el accidente mortal. Además, podría haber resultado herido el otro ciclista.

La V Vuelta Soria Máster había comenzado este sábado con una contrarreloj de 10 kilómetros en el municipio soriano de Talveila e iba a terminar este domingo 6 de septiembre con una última etapa de 90 kilómetros en Navaleno.

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